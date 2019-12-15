Шушкевич рассказал, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

Он также раскритиковал тех, кто считает, что Минску не стоило тогда отказываться от ядерного оружия.

"Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос", — возмутился он.