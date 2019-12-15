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2019-12-15T17:08+0300
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Шушкевич рассказал, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия
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РИА Новости

Шушкевич рассказал, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

15:25 15.12.2019 (обновлено: 17:08 15.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтанислав Станиславович Шушкевич
Станислав Станиславович Шушкевич
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель Верховного совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич объяснил отказ Минска от ядерного оружия неспособностью страны постоянно поддерживать такие комплексы в боевом состоянии.
По его словам, Белоруссия обладала вооружением, потенциально способным уничтожить все европейские государства. Однако при подписании Беловежских соглашений Минск без каких-либо условий согласился вывести ядерное оружие, поскольку поддерживать его в рабочем состоянии "чрезвычайно накладно".
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"И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у нее компоненты для его поддержания в боевом состоянии?" — сказал Шушкевич в интервью "Газете.ру".
Он также раскритиковал тех, кто считает, что Минску не стоило тогда отказываться от ядерного оружия.
"Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос", — возмутился он.
Президент Александр Лукашенко не раз называл вывод ядерного оружия из республики ошибкой. По его мнению, если бы Минск сейчас обладал таким вооружением, то другие страны с Белоруссией "разговаривали по-другому".
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Станислав ШушкевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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