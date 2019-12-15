Шушкевич рассказал, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Председатель Верховного совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич объяснил отказ Минска от ядерного оружия неспособностью страны постоянно поддерживать такие комплексы в боевом состоянии.
По его словам, Белоруссия обладала вооружением, потенциально способным уничтожить все европейские государства. Однако при подписании Беловежских соглашений Минск без каких-либо условий согласился вывести ядерное оружие, поскольку поддерживать его в рабочем состоянии "чрезвычайно накладно".
"И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у нее компоненты для его поддержания в боевом состоянии?" — сказал Шушкевич в интервью "Газете.ру".
Он также раскритиковал тех, кто считает, что Минску не стоило тогда отказываться от ядерного оружия.
"Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос", — возмутился он.
Президент Александр Лукашенко не раз называл вывод ядерного оружия из республики ошибкой. По его мнению, если бы Минск сейчас обладал таким вооружением, то другие страны с Белоруссией "разговаривали по-другому".