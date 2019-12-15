Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T12:35+0300
https://ria.ru/20191215/1562409045.html
Международный аэропорт в Багдаде приостановил работу из-за тумана
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/45/1559534577_0:368:2987:2048_1036x0_80_0_0_b96fed62789bb640956dc584e9ccdadb.jpg
РИА Новости

Международный аэропорт в Багдаде приостановил работу из-за тумана

12:35 15.12.2019
319
© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международный аэропорт в иракской столице Багдаде приостановил в воскресенье работу из-за густого тумана, сообщается в заявлении воздушной гавани.
"Администрация международного аэропорта Багдада в связи с плохими погодными условиями и отсутствием видимости, вызванными густым туманом, объявила о прекращении авиасообщения в этот день, в воскресенье, 15 декабря, с первых часов утра, поскольку видимость достигла нуля. Воздушное пространство будет открыто, как только диапазон видимости будет соответствовать тому, что было утверждено международными организациями", - говорится в заявлении в Facebook.
110000
Обсудить 0
Багдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Саперы Вооруженных сил Италии на месте обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в городе Бриндизи
В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения
Французская актриса Анна Карина
Умерла звезда французской "Новой волны" Анна Карина
Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине
В пекинском аэропорту "Шоуду" более 40 рейсов отменены из-за снегопада
Празднование 1025-летия крещения Руси в Уфе
"Рожденные в результате изнасилования": в чем вина "суррогатных" детей
Вид на Филиппины
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ
Ротару делится впечатлениями после концерта
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Песков рассказал о снижении шансов на вооруженный конфликт на Украине
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Роухани встретился с будущим послом Ирана в России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам
Армен Саркисян
Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
Каир
Посольство Ливии в Египте приостановило работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния