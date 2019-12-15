"Миссис Земной шар" из Кемерово рассказала о подготовке к конкурсу

КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости, Ольга Биткина. Жительница Кемерово, мать четверых сыновей Ксения Кривко, победившая на прошлой неделе во всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global 2020, рассказала корреспонденту РИА Новости, как готовила творческий номер, где взяла национальный костюм для дефиле и как сложились ее отношения с участницами из других стран.
Русская опера и хохлома
Ксения рассказывает, что к финалу, который проходил в китайском городе Шэнчьжэнь, готовилась тщательно, продумывала выступление до мелочей. Для творческого номера она подготовила не просто танец, а песню - "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь". Чтобы максимально показать свои таланты, петь решила сама, но так как "Улетай на крыльях ветра" – композиция хоровая, партию разложили на три голоса. Поскольку, по мнению Ксении, танцевать и петь одновременно, делая это безупречно, не получается, записали плюсовую фонограмму. Вживую Ксения исполнила главную партию. Танец поставили хореографы известного в Кузбассе губернаторского ансамбля "Сибирский калейдоскоп", они же предоставили костюм птицы. А на экран вывели подготовленный заранее клип.
"Он привлек внимание. Жюри отметило мой вокал. Сказали, что мой номер понравился больше всего. Были девушки, которые просто танцевали, но так как я еще и пела, оценили и вокал. Мне приятно, потому что очень сложная композиция, это все-таки опера. Если на конкурсе "Миссис Россия" я показывала номер с французской песней, то туда повезла исконно русский, чтобы показать красоту, богатство нашей культуры. Хотя некоторые девушки показывали номера не своей культуры", – рассказывает Кривко.
Ксения уверена, что жюри заметило ее творческий номер именно потому, что она подошла к заданию комплексно и сделала упор на сочетание танца и вокала и культуру представляемой страны.
Платье для дефиле в национальном костюме шили заранее, но при примерке оно оказалось неудобным. Руки в нем поднять можно было максимум на 45 градусов, а каждый выход предполагал танцевальные элементы.
"Встал вопрос: на что его менять? Вспомнили, что в дирекции конкурса "Миссис Россия" есть роскошный деревянный кокошник – подарок от спонсоров прошлого года, хохломских мастеров, похожий на корону, украшенный стразами Сваровски. Решили брать кокошник, а к нему подбирать платье. Выбор пал на одно из тех, что мы демонстрировали на России. Это музейная коллекция городецкой вышивки города Торжка. Красное, цвета победы, ручной работы и расшитое золотом", – говорит Кривко.
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко в национальном костюме
© Фото из личного архива Ксении Кривко
Ксения Кривко в национальном костюме
К кокошнику-короне там же, у хохломских мастеров были заказаны и деревянные сережки. А в подарок участницам и всем, кто помогал, Ксения заказала еще и 150 деревянных расписных ложек с фирменным логотипом.
"Хохлома и городецкая вышивка – два стиля в одном костюме прозвучали очень громко и необычно", – уверена победительница.
Признали еще до финала
Интернет-голосование началось за месяц до конкурса. Проголосовать за понравившуюся представительницу мог желающий любой страны, один голос стоил десять долларов, все собранные средства перечислялись в фонд помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И здесь россиянка долгое время – 19 дней – удерживала лидирующие позиции.
"Было очень приятно, что меня поддерживают, и что собранные деньги пойдут на помощь тем, кто в ней нуждается", – говорит Ксения.
Еще за три дня до финала Ксения стала победительницей сразу в трех номинациях – в интернет-голосовании, выборе самих конкурсанток и выборе СМИ. Сама Ксения говорит, что самое дорогое – признание соперниц.
"То, что голоса мне отдали и девочки, дорогого стоит. Как сказали после церемонии вручения приза в этой номинации победительницы прошлых лет Татьяна Лавринович из Литвы и Алиса Тулынина из Татарстана, выбор соперниц означает, что они признали, что я достойна победы. Организаторы отмечали, что впервые за всю историю конкурса оказался такой сильный состав. Очень многие – известные модели, актрисы в своих странах, кто-то занимается активно благотворительностью", – рассказывает Ксения.
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко с победительницей прошлого года из Татарстана Алисой Тулыниной
© Фото из личного архива Ксении Кривко
Ксения Кривко с победительницей прошлого года из Татарстана Алисой Тулыниной
К победе была готова
Ксения признается, что победа в трех номинациях заранее уже означала, что она входит как минимум в топ-5, поэтому к победе в финале она была морально готова. Но, признается она, для победы мало просто красоты – нужно быть талантливой, образованной и очень организованной. Кроме того, уверена Ксения, титулованная жена и мать должна нести семейные ценности в массы разных стран, а для этого нужно в совершенстве владеть английским языком. До участия в конкурсе, признается Ксения, она была уверена, что говорит на английском свободно. Теперь же поняла, что нужно совершенствовать язык, так как придется общаться на очень серьезные и глубокие темы.
"Оценивается не только внешность. А то, какую ты деятельность ведешь в стране, какой ты человек. Организаторы смотрят, как ты сможешь развивать идеи конкурса, благотворительного фонда, насколько ты масштабная личность. Вплоть до того, насколько у тебя хороший уровень английского, потому что нужно общаться с людьми по всему миру", – рассказывает Ксения.
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар
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Ксения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар
© Фото из личного архива Ксении Кривко
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко во время дефиле в купальниках
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Ксения Кривко во время дефиле в купальниках
© Фото из личного архива Ксении Кривко
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
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37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
4 из 4
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
1 из 4
Ксения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар
© Фото из личного архива Ксении Кривко
2 из 4
Ксения Кривко во время дефиле в купальниках
© Фото из личного архива Ксении Кривко
3 из 4
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
4 из 4
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
Готовясь к финалу, она спала по четыре часа и ежедневно репетировала.
"Кто-то мог подольше поспать, опоздать на репетицию. Я же ложилась в два ночи и вставала в шесть. Победительницей прошлого года была девочка из Татарстана, но всем же понятно, что два года подряд корону в одну страну могут и не отдать. Так что я понимала, что для победы мне нужно быть как минимум на две головы лучше", – рассказывает победительница.
Корона обязывает
Ксения уверена, что победа в престижном конкурсе – не повод расслабляться, весь предстоящий год уже расписан. Уже на следующей неделе миссис Земной шар примет участие в торжественном вручении премий общественного признания от благотворительного фонда "Мама" в Москве. В январе в Греции она встретится с организатором конкурса – Трейси Кембл, чтобы обсудить график работы миссис Земной шар. Уже сейчас известно, что обязательными странами для визитов станут США, Япония, Мальта, Греция и Франция, остальные согласуют с Кембл.
При этом соотечественниц Ксения тоже не обделяет вниманием. В родном Кемерово она ведет тренинги о том, как успешно вести бизнес и при этом оставаться счастливой мамой и любимой женой.
"Для меня важно популяризировать семейные ценности и материнство. Я буду стараться, чтобы мои тренинги стали востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом, и надеюсь, что благодаря им количество разводов сократится, а рожденных детей – увеличится", – рассказывает она.
После конкурса Кривко получила много писем, сообщений, комментариев от россиянок, вдохновленных ее примером.
"Мне пишут матери, у кого по двое-трое детей. Они сомневаются, забеременев, рожать или нет. Я их поддерживаю, говорю, что силы найдутся. Когда осознаю, что появится еще одна жизнь, понимаю, что все, что делаю, не напрасно", – рассказывает Кривко.
Сама она не собирается останавливаться на четверых сыновьях и уверена, что в ее семье еще будут дети.
© Фото из личного архива Ксении КривкоСемья Ксении Кривко
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Семья Ксении Кривко
© Фото из личного архива Ксении Кривко
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко с мужем и сыновьями
2 из 2
Ксения Кривко с мужем и сыновьями
© Фото из личного архива Ксении Кривко
1 из 2
Семья Ксении Кривко
© Фото из личного архива Ксении Кривко
2 из 2
Ксения Кривко с мужем и сыновьями
© Фото из личного архива Ксении Кривко
Россия дружит с Украиной
Ксения рассказывает, что во время конкурса подружилась со многими соперницами, особенно с представительницами Израиля, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, Сингапура, Японии, Таиланда и Мексики. Но самой крепкой, по словам Ксении, оказалась дружба с соперницей из Украины. Снежана Шептитска стала самой близкой подругой россиянки – они жили в одной комнате.
© Фото из личного архива Ксении КривкоКсения Кривко с участницей из Украины Снежаной Шептитска
© Фото из личного архива Ксении Кривко
Ксения Кривко с участницей из Украины Снежаной Шептитска
"Снежана во всем сомневалась. А я постоянно ей говорила, что у нее все получится. Я была с командой, она одна, и, наверное, моя поддержка ей помогла, и она ее оценила… Была ситуация – спонсоры ей не то платье положили для национального выхода, и она терялась, в каком выйти. Мы выбирали ей платье, мы его вместе перешивали – то у нее стразы отвалятся, то еще что. А я серьезно подготовилась. У меня был клей "Момент", ножницы, нитки всех цветов, булавки, лак бесцветный, если колготки порвутся", – говорит Ксения.
Кривко также рассказала, что когда за два дня до финала приехал ее муж и она переселилась к нему в номер, Снежана даже плакала и звала обратно.
© Фото из личного архива Ксении КривкоМуж Ксении Кривко Петр
© Фото из личного архива Ксении Кривко
Муж Ксении Кривко Петр
"Я уверена, что мы со Снежаной будем поддерживать отношения, она прекрасный человек", – говорит Кривко.
Кемеровчанка уверена, что победа в конкурсе определила ее дальнейшую жизнь, а титул останется с ней навсегда.
"Как говорит организатор конкурса Трейси Кембл, ты однажды становишься миссис Земной шар и остаешься ею навсегда", – резюмирует Ксения.