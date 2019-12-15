"Миссис Земной шар" из Кемерово рассказала о подготовке к конкурсу

КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости, Ольга Биткина. Жительница Жительница Кемерово , мать четверых сыновей Ксения Кривко , победившая на прошлой неделе во всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global 2020, рассказала корреспонденту РИА Новости, как готовила творческий номер, где взяла национальный костюм для дефиле и как сложились ее отношения с участницами из других стран.

Русская опера и хохлома

Ксения рассказывает, что к финалу, который проходил в китайском городе Шэнчьжэнь, готовилась тщательно, продумывала выступление до мелочей. Для творческого номера она подготовила не просто танец, а песню - "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь". Чтобы максимально показать свои таланты, петь решила сама, но так как "Улетай на крыльях ветра" – композиция хоровая, партию разложили на три голоса. Поскольку, по мнению Ксении, танцевать и петь одновременно, делая это безупречно, не получается, записали плюсовую фонограмму. Вживую Ксения исполнила главную партию. Танец поставили хореографы известного в Кузбассе губернаторского ансамбля "Сибирский калейдоскоп", они же предоставили костюм птицы. А на экран вывели подготовленный заранее клип.

"Он привлек внимание. Жюри отметило мой вокал. Сказали, что мой номер понравился больше всего. Были девушки, которые просто танцевали, но так как я еще и пела, оценили и вокал. Мне приятно, потому что очень сложная композиция, это все-таки опера. Если на конкурсе "Миссис Россия" я показывала номер с французской песней, то туда повезла исконно русский, чтобы показать красоту, богатство нашей культуры. Хотя некоторые девушки показывали номера не своей культуры", – рассказывает Кривко.

Ксения уверена, что жюри заметило ее творческий номер именно потому, что она подошла к заданию комплексно и сделала упор на сочетание танца и вокала и культуру представляемой страны.

Платье для дефиле в национальном костюме шили заранее, но при примерке оно оказалось неудобным. Руки в нем поднять можно было максимум на 45 градусов, а каждый выход предполагал танцевальные элементы.

"Встал вопрос: на что его менять? Вспомнили, что в дирекции конкурса "Миссис Россия" есть роскошный деревянный кокошник – подарок от спонсоров прошлого года, хохломских мастеров, похожий на корону, украшенный стразами Сваровски. Решили брать кокошник, а к нему подбирать платье. Выбор пал на одно из тех, что мы демонстрировали на России. Это музейная коллекция городецкой вышивки города Торжка. Красное, цвета победы, ручной работы и расшитое золотом", – говорит Кривко.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко в национальном костюме © Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко в национальном костюме

К кокошнику-короне там же, у хохломских мастеров были заказаны и деревянные сережки. А в подарок участницам и всем, кто помогал, Ксения заказала еще и 150 деревянных расписных ложек с фирменным логотипом.

"Хохлома и городецкая вышивка – два стиля в одном костюме прозвучали очень громко и необычно", – уверена победительница.

Признали еще до финала

Интернет-голосование началось за месяц до конкурса. Проголосовать за понравившуюся представительницу мог желающий любой страны, один голос стоил десять долларов, все собранные средства перечислялись в фонд помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И здесь россиянка долгое время – 19 дней – удерживала лидирующие позиции.

"Было очень приятно, что меня поддерживают, и что собранные деньги пойдут на помощь тем, кто в ней нуждается", – говорит Ксения.

Еще за три дня до финала Ксения стала победительницей сразу в трех номинациях – в интернет-голосовании, выборе самих конкурсанток и выборе СМИ. Сама Ксения говорит, что самое дорогое – признание соперниц.

"То, что голоса мне отдали и девочки, дорогого стоит. Как сказали после церемонии вручения приза в этой номинации победительницы прошлых лет Татьяна Лавринович из Литвы и Алиса Тулынина из Татарстана, выбор соперниц означает, что они признали, что я достойна победы. Организаторы отмечали, что впервые за всю историю конкурса оказался такой сильный состав. Очень многие – известные модели, актрисы в своих странах, кто-то занимается активно благотворительностью", – рассказывает Ксения.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с победительницей прошлого года из Татарстана Алисой Тулыниной © Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с победительницей прошлого года из Татарстана Алисой Тулыниной

К победе была готова

Ксения признается, что победа в трех номинациях заранее уже означала, что она входит как минимум в топ-5, поэтому к победе в финале она была морально готова. Но, признается она, для победы мало просто красоты – нужно быть талантливой, образованной и очень организованной. Кроме того, уверена Ксения, титулованная жена и мать должна нести семейные ценности в массы разных стран, а для этого нужно в совершенстве владеть английским языком. До участия в конкурсе, признается Ксения, она была уверена, что говорит на английском свободно. Теперь же поняла, что нужно совершенствовать язык, так как придется общаться на очень серьезные и глубокие темы.

"Оценивается не только внешность. А то, какую ты деятельность ведешь в стране, какой ты человек. Организаторы смотрят, как ты сможешь развивать идеи конкурса, благотворительного фонда, насколько ты масштабная личность. Вплоть до того, насколько у тебя хороший уровень английского, потому что нужно общаться с людьми по всему миру", – рассказывает Ксения.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар 1 из 4 Ксения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар © Фото из личного архива Ксении Кривко © Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко во время дефиле в купальниках 2 из 4 Ксения Кривко во время дефиле в купальниках © Фото из личного архива Ксении Кривко © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин" 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" 3 из 4 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин" © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин" 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" 4 из 4 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин" 1 из 4 Ксения Кривко с лентой победительницы конкурса миссис Земной шар © Фото из личного архива Ксении Кривко 2 из 4 Ксения Кривко во время дефиле в купальниках © Фото из личного архива Ксении Кривко 3 из 4 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин" 4 из 4 37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020" © Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"

Готовясь к финалу, она спала по четыре часа и ежедневно репетировала.

"Кто-то мог подольше поспать, опоздать на репетицию. Я же ложилась в два ночи и вставала в шесть. Победительницей прошлого года была девочка из Татарстана, но всем же понятно, что два года подряд корону в одну страну могут и не отдать. Так что я понимала, что для победы мне нужно быть как минимум на две головы лучше", – рассказывает победительница.

Корона обязывает

Ксения уверена, что победа в престижном конкурсе – не повод расслабляться, весь предстоящий год уже расписан. Уже на следующей неделе миссис Земной шар примет участие в торжественном вручении премий общественного признания от благотворительного фонда "Мама" в Москве. В январе в Греции она встретится с организатором конкурса – Трейси Кембл, чтобы обсудить график работы миссис Земной шар. Уже сейчас известно, что обязательными странами для визитов станут США, Япония, Мальта, Греция и Франция, остальные согласуют с Кембл.

При этом соотечественниц Ксения тоже не обделяет вниманием. В родном Кемерово она ведет тренинги о том, как успешно вести бизнес и при этом оставаться счастливой мамой и любимой женой.

"Для меня важно популяризировать семейные ценности и материнство. Я буду стараться, чтобы мои тренинги стали востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом, и надеюсь, что благодаря им количество разводов сократится, а рожденных детей – увеличится", – рассказывает она.

После конкурса Кривко получила много писем, сообщений, комментариев от россиянок, вдохновленных ее примером.

"Мне пишут матери, у кого по двое-трое детей. Они сомневаются, забеременев, рожать или нет. Я их поддерживаю, говорю, что силы найдутся. Когда осознаю, что появится еще одна жизнь, понимаю, что все, что делаю, не напрасно", – рассказывает Кривко.

Сама она не собирается останавливаться на четверых сыновьях и уверена, что в ее семье еще будут дети.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Семья Ксении Кривко 1 из 2 Семья Ксении Кривко © Фото из личного архива Ксении Кривко © Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с мужем и сыновьями 2 из 2 Ксения Кривко с мужем и сыновьями © Фото из личного архива Ксении Кривко 1 из 2 Семья Ксении Кривко © Фото из личного архива Ксении Кривко 2 из 2 Ксения Кривко с мужем и сыновьями © Фото из личного архива Ксении Кривко

Россия дружит с Украиной

Ксения рассказывает, что во время конкурса подружилась со многими соперницами, особенно с представительницами Израиля, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии, Сингапура, Японии, Таиланда и Мексики. Но самой крепкой, по словам Ксении, оказалась дружба с соперницей из Украины. Снежана Шептитска стала самой близкой подругой россиянки – они жили в одной комнате.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с участницей из Украины Снежаной Шептитска © Фото из личного архива Ксении Кривко Ксения Кривко с участницей из Украины Снежаной Шептитска

"Снежана во всем сомневалась. А я постоянно ей говорила, что у нее все получится. Я была с командой, она одна, и, наверное, моя поддержка ей помогла, и она ее оценила… Была ситуация – спонсоры ей не то платье положили для национального выхода, и она терялась, в каком выйти. Мы выбирали ей платье, мы его вместе перешивали – то у нее стразы отвалятся, то еще что. А я серьезно подготовилась. У меня был клей "Момент", ножницы, нитки всех цветов, булавки, лак бесцветный, если колготки порвутся", – говорит Ксения.

Кривко также рассказала, что когда за два дня до финала приехал ее муж и она переселилась к нему в номер, Снежана даже плакала и звала обратно.

© Фото из личного архива Ксении Кривко Муж Ксении Кривко Петр © Фото из личного архива Ксении Кривко Муж Ксении Кривко Петр

"Я уверена, что мы со Снежаной будем поддерживать отношения, она прекрасный человек", – говорит Кривко.

Кемеровчанка уверена, что победа в конкурсе определила ее дальнейшую жизнь, а титул останется с ней навсегда.