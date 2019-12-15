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Синоптики предупредили москвичей о снеге, дожде и тумане в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о снеге, дожде и тумане в воскресенье

09:41 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВиды Москвы с высоты
Виды Москвы с высоты
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Виды Москвы с высоты. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и дождя, гололедица ожидают москвичей в воскресенье, вечером в столицу придут густые туманы и дымки, температура воздуха в столице - до плюс двух градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачно, временами осадки, это снег, но он растает, дождь, морось. Утром местами слабые гололед, а вечером другая напасть - густые туманы и дымки", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что в Москве сегодня ожидается температура ноль - плюс 2 градуса, вечером плюс 1-3, по области - минус 2 - плюс 3.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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