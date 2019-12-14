Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов, составленный учеными из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете.

Так, эксперты проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в постменопауз и пришли к выводу, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что провоцирует бессонницу.

По мнению специалистов, организм вырабатывает инсулин в попытке снизить уровень сахара, а это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые вызывают нарушение сна.

Ученые призвали включить в рацион овощи и фрукты, которые благоприятно влияют на сон.

"Бессонница кажется легкой мелочью"

Малышева напомнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов грозит развитием ожирения, атеросклероза и онкологических заболеваний.

Телеведущая отметила, что глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.

"Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем", - отметила она в комментарии "URA.RU"

Малышева также подчеркнула, что рафинированные углеводы необходимо употреблять в умеренных дозах.

"Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями", - заключила телеведущая.

"Нужны "длинные" углеводы"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтвердил выводы американских ученых. Он отметил, что из-за употребления продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов уровень инсулина сначала повышается, а затем падает.

"Все время идут такие качели", - сказал специалист телеканалу РЕН

Болибок предупредил, что это влияет на метаболическую активность головного мозга.

Он рекомендовал употреблять на ночь "длинные" углеводы, среди которых зерновые, фрукты или каши.

Болибок также посоветовал выпивать перед снов стакан молока с медом. По его словам, это поможет успокоить такие "качели". Врач отметил, что оно надолго задерживается в желудке, поэтому поступление углеводов дальше в кишечник будет замедляться.

В свою очередь, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин в комментарии для RT отметил, что выводы американских специалистов только подчеркивает сильную связь механизма нарушения сна с соматическим здоровьем.

Он также напомнил, что повышенный уровень инсулина ведет к выбросу кортизола и адреналина, отвечающих за бодрствование.