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Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу
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РИА Новости

Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

18:19 14.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов, составленный учеными из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете.
Так, эксперты проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в постменопауз и пришли к выводу, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что провоцирует бессонницу.
По мнению специалистов, организм вырабатывает инсулин в попытке снизить уровень сахара, а это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые вызывают нарушение сна.
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"Бессонница кажется легкой мелочью"

Малышева напомнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов грозит развитием ожирения, атеросклероза и онкологических заболеваний.
Телеведущая отметила, что глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.
"Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем", - отметила она в комментарии "URA.RU".
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Малышева также подчеркнула, что рафинированные углеводы необходимо употреблять в умеренных дозах.
"Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями", - заключила телеведущая.

"Нужны "длинные" углеводы"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтвердил выводы американских ученых. Он отметил, что из-за употребления продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов уровень инсулина сначала повышается, а затем падает.
"Все время идут такие качели", - сказал специалист телеканалу РЕН.
Болибок предупредил, что это влияет на метаболическую активность головного мозга.
Он рекомендовал употреблять на ночь "длинные" углеводы, среди которых зерновые, фрукты или каши.
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Болибок также посоветовал выпивать перед снов стакан молока с медом. По его словам, это поможет успокоить такие "качели". Врач отметил, что оно надолго задерживается в желудке, поэтому поступление углеводов дальше в кишечник будет замедляться.
В свою очередь, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин в комментарии для RT отметил, что выводы американских специалистов только подчеркивает сильную связь механизма нарушения сна с соматическим здоровьем.
Он также напомнил, что повышенный уровень инсулина ведет к выбросу кортизола и адреналина, отвечающих за бодрствование.
Врач также подчеркнул, что переедание на ночь, при котором происходит повышение уровня глюкозы в крови человека, негативно сказывается на качестве сна. Это, в свою очередь, ухудшает углеводный, белковый и жировой обмен, плоть до нарушения активности генома, заключил специалист.
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