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На Урале арестовали подозреваемого в организации похищения и убийства
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РИА Новости

На Урале арестовали подозреваемого в организации похищения и убийства

17:58 14.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в организации похищения и убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает в субботу Свердловский облсуд.
"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в организации похищения и гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина. Алексей Марков-Бобров обвиняется по части 3 статьи 33, пунктам "а, з" части 2 статьи 126 УК РФ ("организация похищения человека из корыстных побуждений, совершённого группой лиц по предварительному сговору"). Мера пресечения избрана по 5 февраля 2020 года включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток", - говорится в сообщении суда в Twitter.
Олеся Трофимова
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Как ранее сообщало СУСК по Свердловской области, обвинение в похищении и убийстве Яшина предъявлено четырем ранее судимым местным жителям. В отношении трех фигурантов, которые, по версии следствия, были непосредственными похитителями, еще ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как заявляет СУСК, в ноябре мужчина 1975 года рождения решил организовать похищение арбитражного управляющего, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. Для этого он обратился к своему знакомому. Сообщник согласился на похищение и привлек еще двух екатеринбуржцев, уточнили следователи.
Днем 28 ноября, по информации ведомства, на улице Белинского арбитражного управляющего похитили, несколько дней перевозили по разным адресам, били руками и ногами. По данным следствия, сообщникам удалось завладеть крупной суммой денег и ценными бумагами. Из-за травм пострадавший умер, сообщники избавились от тела, бросив на участке возле дома, отмечает СУСК.
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