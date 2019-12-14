На Урале арестовали подозреваемого в организации похищения и убийства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в организации похищения и убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает в субботу Свердловский облсуд.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в организации похищения и гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина. Алексей Марков-Бобров обвиняется по части 3 статьи 33, пунктам "а, з" части 2 статьи 126 УК РФ ("организация похищения человека из корыстных побуждений, совершённого группой лиц по предварительному сговору"). Мера пресечения избрана по 5 февраля 2020 года включительно. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Как ранее сообщало СУСК по Свердловской области, обвинение в похищении и убийстве Яшина предъявлено четырем ранее судимым местным жителям. В отношении трех фигурантов, которые, по версии следствия, были непосредственными похитителями, еще ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как заявляет СУСК, в ноябре мужчина 1975 года рождения решил организовать похищение арбитражного управляющего, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. Для этого он обратился к своему знакомому. Сообщник согласился на похищение и привлек еще двух екатеринбуржцев, уточнили следователи.