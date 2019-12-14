Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС

ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Катар в ближайшее время объявит о новом проекте по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в Европу, сообщил в субботу во время Дохийского форума в столице Катара госминистр энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.
"Для нас относительно поставок СПГ более важен азиатский рынок, Индия и Китай с их огромным населением, но ЕС - тоже очень большой рынок, и мы продолжим поставлять туда СПГ. В ближайшее время мы объявим о новом проекте, связанном с поставками в ЕС, но мы не конкурируем с кем-либо, видим усилия России на этом направлении. Мы не считаем это проблемой для нас, наоборот, хорошо иметь несколько источников поставок", - сказал министр.
Ранее Катар заявил, что намерен к 2024 году увеличить производство СПГ с 77 до 110 тонн в год.