Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС

"Для нас относительно поставок СПГ более важен азиатский рынок, Индия и Китай с их огромным населением, но ЕС - тоже очень большой рынок, и мы продолжим поставлять туда СПГ. В ближайшее время мы объявим о новом проекте, связанном с поставками в ЕС, но мы не конкурируем с кем-либо, видим усилия России на этом направлении. Мы не считаем это проблемой для нас, наоборот, хорошо иметь несколько источников поставок", - сказал министр.