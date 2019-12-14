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Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
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РИА Новости

Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС

17:16 14.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабочий на территории хранилища газа
Рабочий на территории хранилища газа
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Рабочий на территории хранилища газа. Архивное фото
ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Катар в ближайшее время объявит о новом проекте по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в Европу, сообщил в субботу во время Дохийского форума в столице Катара госминистр энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.
"Для нас относительно поставок СПГ более важен азиатский рынок, Индия и Китай с их огромным населением, но ЕС - тоже очень большой рынок, и мы продолжим поставлять туда СПГ. В ближайшее время мы объявим о новом проекте, связанном с поставками в ЕС, но мы не конкурируем с кем-либо, видим усилия России на этом направлении. Мы не считаем это проблемой для нас, наоборот, хорошо иметь несколько источников поставок", - сказал министр.
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Ранее Катар заявил, что намерен к 2024 году увеличить производство СПГ с 77 до 110 тонн в год.
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ЕвросоюзКатарРоссияЭкономика
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