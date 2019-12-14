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Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России
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РИА Новости

Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России

14:39 14.12.2019 (обновлено: 16:54 14.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Никольская улица в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В ближайшие дни в европейской части России температура воздуха превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Погода будет больше походить на ноябрьскую. Причиной таких отклонений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой теплый воздух Атлантики.
Сильнее всего эту аномалию ощутят жители северо-восточных районов страны, в частности Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Вместо тридцатиградусных морозов их ожидает потепление до минус десяти-пятнадцати, а местами возможна и оттепель.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.
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На юге европейской части России местами ожидаются дождь, гололед, а также туманы. В Ростовской и Волгоградской областях температура ночью опустится до минус 12, днем — до минус пяти. В Краснодарском крае потеплеет до плюс 15. На Северном Кавказе прохладнее: от трех до восьми градусов тепла. В Крыму возможны небольшие дожди, местами туман. Днем воздух прогреется до плюс девяти-четырнадцати.
В Москве в воскресенье ожидается потепление до плюс трех.

Воздух из теплой Атлантики

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что потепление в центре европейской части России связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
При этом он отметил, что если раньше наблюдалось отставание от нормы примерно на месяц, то сейчас этот период увеличится до полутора.
Вильфанд подчеркнул, что солнечные лучи в таком потеплении не играют никакой роли, так как их энергия сейчас минимальна. А через неделю наступит день зимнего солнцестояния, напомнил он.
"Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода, и температура днем и ночью будет почти одинаковая", — добавил синоптик.
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Чего ждать

Ближайшее похолодание, по словам Вильфанда, ожидается только в следующую пятницу, 20 декабря. А вот в Западную Сибирь и Красноярский край в ближайшие дни придут морозы.
Как пояснил синоптик, над этим регионом устанавливается антициклональный режим погоды и буквально за три дня температура упадет на 20-25 градусов — до минус 30-35.
Что касается всей зимы, то, по словам Вильфанда, европейская часть России, Красноярский край и Западная Сибирь, входящие в так называемый первый синоптический регион, столкнутся с частыми сменами погоды.
Он рассказал, что главные факторы, влияющие на прогнозы, — это индекс североатлантического колебания и индекс арктической осцилляции. Как предполагают специалисты, этой зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, а это означает частые нарушения зональной циркуляции и, соответственно, — частые перемены погоды: потепление будет сменяться волнами холода и наоборот.
Причем предсказать, в какие именно дни будут происходить такие перемены, нельзя, добавил Вильфанд.
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