Продюсеры "Кошек" встали на защиту трейлера от критики

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Создатели "Кошек" начали защищать трейлер, подчеркивая, что критиковали его, скорее всего, те, кто плохо знают мюзикл, сообщает NME.
Многих пользователей смутила гипер-реалистичность трейлера и слишком большое количество "шерсти" в кадре.
Однако продюсеры Эрик Феллнер и Тим Беван заявили, что около 100 миллионов человек посмотрели трейлер, кому-то он мог не понравится, но и у всех их знакомых была спокойная реакция.
"Возможно, негативный отклик возник у людей, которые ничего не знают о "Кошках" и которые ждали какую-нибудь анимацию или четвероногих персонажей", - предположил Феллнер.
Ранее режиссер Хопер сообщил, что создатели были вынуждены многое поменять в кадре после критики первого трейлера со стороны пользователей.