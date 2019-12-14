Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T13:31+0300
https://ria.ru/20191214/1562391804.html
Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции и торговли
https://cdn21.img.ria.ru/images/156207/31/1562073194_0:208:2647:1697_1036x0_80_0_0_8aa9885a8eaed4b8106d9ba429130917.jpg
РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции и торговли

13:31 14.12.2019
570
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону взаимодействие по вопросам интеграции и торговли, включая ряд вопросов энергодиалога, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", - говорится в сообщении.
Российско-белорусские консультации по военно-промышленным вопросам в Москве
8 декабря, 18:32Союзное государство
В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты
Кроме того, премьер-министры также обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
1011006
Обсудить 2
Сергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
Американский ракетный комплекс Patriot
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"
Военнослужащие Народной милиции ДНР
В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями
Алексей Цыденов
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным днем
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
В Совфеде предположили, зачем КНДР провела новые испытания
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Минск
Белоруссия отложила на год выдачу биометрических паспортов и ID-карт
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Рабочий на территории хранилища газа
Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния