Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции и торговли

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", - говорится в сообщении.