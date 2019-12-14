Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. И.о. руководителя Гидрометцентра И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT , что повышение температуры в центре европейской части страны связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.

По словам синоптика, если раньше по погоде наблюдалось "отставание" примерно на месяц, то сейчас этот период увеличится до полутора месяцев. Температура воздуха в центре европейской части страны будет превышать норму на 7-8 градусов.

Он подчеркнул, что солнечные лучи в таком потеплении не играют роли, так как их энергия сейчас минимальна.

Также синоптик напомнил, что через неделю наступит день солнцестояния.

"Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода и температура днем и ночью будет почти одинаковая", — пояснил Вильфанд.