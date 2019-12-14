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2019-12-14T13:17+0300
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Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
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РИА Новости

Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

13:17 14.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что повышение температуры в центре европейской части страны связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
По словам синоптика, если раньше по погоде наблюдалось "отставание" примерно на месяц, то сейчас этот период увеличится до полутора месяцев. Температура воздуха в центре европейской части страны будет превышать норму на 7-8 градусов.
Он подчеркнул, что солнечные лучи в таком потеплении не играют роли, так как их энергия сейчас минимальна.
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Также синоптик напомнил, что через неделю наступит день солнцестояния.
"Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода и температура днем и ночью будет почти одинаковая", — пояснил Вильфанд.
Ближайшее похолодание, как рассказал он, наступит только в следующую пятницу.
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет. Кроме того, такую погодную аномалию ощутят жители Ненецкого автономного округа, а также республики Коми.
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ПогодаНенецкий автономный округРоман ВильфандГидрометцентрКомиРоссияОбщество
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