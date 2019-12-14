В Хабаровском крае один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в жилом негазифицированном доме в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, хозяин квартиры получил ожоги, сообщает региональный главк МЧС России.
"В 17.25 (10.25 мск) субботы … поступила информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже жилого трехэтажного каменного дома в городе Комсомольск-на-Амуре по улице Вагонная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направлены пожарные, оперативная группа регионального главка, сотрудники газовой службы и скорой помощи. Эвакуация жильцов не проводилась.
В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, в результате хлопка повреждены окна на кухне. Несущие конструкции не пострадали, дом не газифицирован. Хозяин квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался.
Отмечается, что устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, степень повреждения конструкций. К ликвидации последствий хлопка газа привлечено 18 человек и пять единиц техники.
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