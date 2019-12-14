В Хабаровском крае один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

"В 17.25 (10.25 мск) субботы … поступила информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже жилого трехэтажного каменного дома в городе Комсомольск-на-Амуре по улице Вагонная", - говорится в сообщении.