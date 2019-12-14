Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T11:37+0300
https://ria.ru/20191214/1562390067.html
В Хабаровском крае один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0cff0c83ad538138ad243f5ab0fd94a0.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме

11:37 14.12.2019
299
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в жилом негазифицированном доме в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, хозяин квартиры получил ожоги, сообщает региональный главк МЧС России.
"В 17.25 (10.25 мск) субботы … поступила информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже жилого трехэтажного каменного дома в городе Комсомольск-на-Амуре по улице Вагонная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направлены пожарные, оперативная группа регионального главка, сотрудники газовой службы и скорой помощи. Эвакуация жильцов не проводилась.
В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, в результате хлопка повреждены окна на кухне. Несущие конструкции не пострадали, дом не газифицирован. Хозяин квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался.
Отмечается, что устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, степень повреждения конструкций. К ликвидации последствий хлопка газа привлечено 18 человек и пять единиц техники.
Обрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
3 декабря, 23:11
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019 году
000010
Обсудить 1
МЧС РФКомсомольск-на-АмуреПроисшествия
Рекомендуем
Врач станции скорой медицинской помощи
В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с автобусами
Логотип компании Total
Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации
Полиция
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Санкт-Петербурге
В Петербурге потушили пожар в ангаре с автозапчастями
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Тюмени завели дело после гибели человека при пожаре в диспансере
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Против одесского управления ГСЧС завели дело после пожара в колледже
Больница
Утвержден перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов
Врач скорой медицинской помощи
На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Полицейский автомобиль
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара
Пациент в больнице
На Филиппинах пять человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния