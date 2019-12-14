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В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина
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РИА Новости

В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина

11:03 14.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Житель поселка Айхал в Мирнинском районе Якутии получил ранение во время вооруженного нападения на магазин автозапчастей, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.
Как отметили в СУСК, инцидент произошел в пятницу.
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"Следователем в Мирнинском МСО возбуждено уголовное дело по факту получения жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений. Следствием установлено, что мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвел выстрелы в продавца. С огнестрельными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Из магазина ничего не похищено", - отметила Колесник.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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