В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина

ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Житель поселка Айхал в Мирнинском районе Якутии получил ранение во время вооруженного нападения на магазин автозапчастей, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по республике Анна Колесник.
Как отметили в СУСК, инцидент произошел в пятницу.
"Следователем в Мирнинском МСО возбуждено уголовное дело по факту получения жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений. Следствием установлено, что мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвел выстрелы в продавца. С огнестрельными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Из магазина ничего не похищено", - отметила Колесник.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.