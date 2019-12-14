В Якутии неизвестный открыл стрельбу по продавцу автомагазина

"Следователем в Мирнинском МСО возбуждено уголовное дело по факту получения жителем поселка Айхал Мирнинского района огнестрельных ранений. Следствием установлено, что мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвел выстрелы в продавца. С огнестрельными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Из магазина ничего не похищено", - отметила Колесник.