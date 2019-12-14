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В ЛНР потребовали обсудить поправки в конституцию Украины в Минске
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РИА Новости

В ЛНР потребовали обсудить поправки в конституцию Украины в Минске

10:10 14.12.2019
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© Фото : Народный Совет Луганской Народной РеспубликиГлава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
© Фото : Народный Совет Луганской Народной Республики
Глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Поправки в конституцию Украины по децентрализации необходимо согласовать с самопровозглашенными республиками Донбасса на встрече контактной группы в Минске 18 декабря, говорится в заявлении председателя Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Дениса Мирошниченко, предоставленном РИА Новости.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", текст законопроекта пока не обнародован.
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"Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки", - говорится в заявлении Мирошниченко.

Он напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями, все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой народными республиками.
"Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР и ДНР, и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря", - заявил Мирошниченко..
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
2020000
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДенис МирошниченкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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