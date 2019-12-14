Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Очередные слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа пройдут 25 февраля 2020 года, защита надеется, что запрос американских властей будет отклонен, заявил РИА Новости адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.
"Девятнадцатого декабря в Соединенном Королевстве будет проведено слушание в Вестминстерском суде, но в рамках простой процедуры, чтобы представить доказательства. На них господин Ассанж не будет присутствовать. Впоследствии, 25 февраля 2020 года, будет проведено слушание об экстрадиции, на котором будет решено, выдавать или нет господина Ассанжа в Соединенные Штаты. Хотя мы надеемся, что запрос США будет отклонен", - сказал адвокат.
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Ранее отец Ассанжа 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в Америку, где тому грозит длительный тюремный срок, и считает, что тот умрет в тюрьме.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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