Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля

"Девятнадцатого декабря в Соединенном Королевстве будет проведено слушание в Вестминстерском суде, но в рамках простой процедуры, чтобы представить доказательства. На них господин Ассанж не будет присутствовать. Впоследствии, 25 февраля 2020 года, будет проведено слушание об экстрадиции, на котором будет решено, выдавать или нет господина Ассанжа в Соединенные Штаты. Хотя мы надеемся, что запрос США будет отклонен", - сказал адвокат.