Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг утвердило исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте кабмина

"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также кабмин поручил Минфину провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета в 2019 году и представить в правительство предложения по его совершенствованию.

Ранее Минфин России сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом в 2,987 триллиона рублей.