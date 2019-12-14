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2019-12-14T09:45+0300
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Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев
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РИА Новости

Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за девять месяцев

09:45 14.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг утвердило исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщается на сайте кабмина.
"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", — говорится в сообщении.
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Также кабмин поручил Минфину провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета в 2019 году и представить в правительство предложения по его совершенствованию.
Ранее Минфин России сообщал, что федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом в 2,987 триллиона рублей.
Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны, согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.
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