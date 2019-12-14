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В Китае запустили социальную программу против травли в школах
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РИА Новости

В Китае запустили социальную программу против травли в школах

09:21 14.12.2019
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© Depositphotos / Wang bingzhenДети во время урока в одной из школ Китая
Дети во время урока в одной из школ Китая
© Depositphotos / Wang bingzhen
Дети во время урока в одной из школ Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Общенациональная социальная кампания по защите детей и подростков от травли в школах запущена в Китае на текущей неделе, она должна помочь 1 миллиону школьников и их семьям справиться с этой серьезной проблемой, следует из сообщения "Китайского фонда детей и подростков".
Проблема травли в школах в последние годы открыто и активно обсуждается в китайском обществе после целого ряда нападений в начальных школах в разных провинция страны с многочисленными жертвами. В адрес образовательных учреждений постоянно звучит критика в неумении предотвратить издевательства над школьниками со стороны сверстников и даже преподавателей, в результате вырастают психологически неустойчивые и обиженные на общество люди, которые потом мстят обществу, устраивая нападения на самых уязвимых - учащихся младших классов или детсадов.
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Проблема, как уточняют в фонде, усугубляется и тем, что дети не находят поддержку в семье, родители часто либо игнорируют их сложности, либо не могут установить доверительные отношения, чтобы ребенок рассказывал о том, что с ним происходит, часто дети подвергаются и домашнему насилию. Такие дети впоследствии не могут отличить плохое от хорошего, в попытке защитить себя становятся жестокими, изолированными от общества и непредсказуемыми.
Социальный проект реализуется фондом совместно с пекинской юридической компанией "Инкэ", он направлен на то, чтобы при помощи образовательных и правовых сервисов помочь детям и подросткам сформировать правильные моральные ценности, отношение к жизни, мировоззрение, помочь им научиться уважать и высоко ценить жизнь, защищать себя, а также снизить число инцидентов, когда несовершеннолетние подвергаются травле и насилию.
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Специалисты в рамках кампании окажут помощь и поддержку, проведут разъяснительные лекции по психологии и праву в более чем 1 тысячи школ по всей стране.
Согласно официальным данным по состоянию на 2017 года частота случаев травли среди учеников начальной и средней школы на территории материкового Китая достигала 25,8%. В современном понимании травля делится на несколько видов, в том числе словесные оскорбления, физическое и сексуальное насилие, кибербуллинг, социальная изоляция. Вне зависимости от того, какому виду травли подвергается ребенок, вред от этого огромен, физические и психологические травмы могут привести к трагическим последствиям для подростка, его семьи и окружающих.
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