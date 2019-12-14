В Китае запустили социальную программу против травли в школах

Дети во время урока в одной из школ Китая. Архивное фото

Дети во время урока в одной из школ Китая

ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Общенациональная социальная кампания по защите детей и подростков от травли в школах запущена в Общенациональная социальная кампания по защите детей и подростков от травли в школах запущена в Китае на текущей неделе, она должна помочь 1 миллиону школьников и их семьям справиться с этой серьезной проблемой, следует из сообщения "Китайского фонда детей и подростков".

Проблема травли в школах в последние годы открыто и активно обсуждается в китайском обществе после целого ряда нападений в начальных школах в разных провинция страны с многочисленными жертвами. В адрес образовательных учреждений постоянно звучит критика в неумении предотвратить издевательства над школьниками со стороны сверстников и даже преподавателей, в результате вырастают психологически неустойчивые и обиженные на общество люди, которые потом мстят обществу, устраивая нападения на самых уязвимых - учащихся младших классов или детсадов.

Проблема, как уточняют в фонде, усугубляется и тем, что дети не находят поддержку в семье, родители часто либо игнорируют их сложности, либо не могут установить доверительные отношения, чтобы ребенок рассказывал о том, что с ним происходит, часто дети подвергаются и домашнему насилию. Такие дети впоследствии не могут отличить плохое от хорошего, в попытке защитить себя становятся жестокими, изолированными от общества и непредсказуемыми.

Социальный проект реализуется фондом совместно с пекинской юридической компанией "Инкэ", он направлен на то, чтобы при помощи образовательных и правовых сервисов помочь детям и подросткам сформировать правильные моральные ценности, отношение к жизни, мировоззрение, помочь им научиться уважать и высоко ценить жизнь, защищать себя, а также снизить число инцидентов, когда несовершеннолетние подвергаются травле и насилию.

Специалисты в рамках кампании окажут помощь и поддержку, проведут разъяснительные лекции по психологии и праву в более чем 1 тысячи школ по всей стране.