Посол России рассказал, к чему может привести новый курс КНДР

"С точки зрения санкций, я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал с 1 января, может привести к тому, что США и их союзники санкции постараются ужесточить вплоть до полной блокады страны. Но наша позиция - РФ с нашими китайскими коллегами - мы убеждены, что санкционным давлением они проблему усугубляют. Они корейцев ставят перед необходимостью доказывать, что санкции на них не влияют. А как это доказать лучше, чем запустить еще одну межконтинентальную ракету или провести ядерный взрыв?" - сказал Мацегора.