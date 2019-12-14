Посол России рассказал, к чему может привести новый курс КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей, но добавил, что если США не выполнят своих обещаний, то КНДР придется "искать новый путь".
"С точки зрения санкций, я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал с 1 января, может привести к тому, что США и их союзники санкции постараются ужесточить вплоть до полной блокады страны. Но наша позиция - РФ с нашими китайскими коллегами - мы убеждены, что санкционным давлением они проблему усугубляют. Они корейцев ставят перед необходимостью доказывать, что санкции на них не влияют. А как это доказать лучше, чем запустить еще одну межконтинентальную ракету или провести ядерный взрыв?" - сказал Мацегора.
Посол отметил, что позиция США в данной ситуации "контрпродуктивна".
"Вы думаете, что вы нас (КНДР - ред.) задавили - получите, распишитесь. Позиция американцев контрпродуктивна, может ситуацию завести в тупик окончательно", - добавил он.