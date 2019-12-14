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Россия и Китай будут предлагать новую политику в отношении КНДР
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РИА Новости

Россия и Китай будут предлагать новую политику в отношении КНДР

07:40 14.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Россия вместе с Китаем будут предлагать США и их союзникам новую политику в отношении Северной Кореи, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Попытаются в Совете Безопасности предложить новый курс вместе с китайцами. Мы попытаемся американцев и их союзников убедить в том, что их политика на корейском направлении должна быть не как у слона в посудной лавке. У нас с американцами есть одно общее понимание - мы хотим, чтобы полустров был денуклеаризирован. Не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели общие. Мы предлагаем проводить политику, которая приведет к этой цели", - сказал Мацегора в эфире радио "Владивосток ".
"У США получается так, что сила есть - ума не надо: давайте давить, все запрещать. До них не доходит, что они сами против себя такую политику проводят", - добавил посол.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
КНДР
12 декабря, 00:40
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Александр МацегораСовет Безопасности ООНКитайКНДРРоссияСШАВ мире
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