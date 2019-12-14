Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика

ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Ведущие фондовые индексы Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу продемонстрировали слабый рост, который связан, с одной стороны, с коррекцией рынка, который на предыдущей сессии бил рекорды, рынок также пытался в начале сессии отыграть неоднозначные комментарии президента США Дональда Трампа по торговой сделке с Китаем , свидетельствуют данные бирж.

С другой стороны, рост индексов сдерживала слабая статистика роста розничных продаж.

По состоянию на 16.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,03%, до 28141,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - рос на 0,21%, до 8735,457 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 3169,11 пункта.

В рамках предыдущей торговой сессии индексы обновили исторические максимумы на фоне сообщения Wall Street Journal о том, что США предложили отменить некоторые пошлины на китайские товары и снизить другие в обмен на покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров.

При этом в пятницу надежды трейдеров на возможную отмену пошлин, которые должны вступить в силу в воскресенье, ослабли после того, как Дональд Трамп обвинил издание в том, что его статья про сделку с Китаем "совершенно не соответствует действительности". Фондовый рынок после этой новости перешел к снижению – DJIA опускался на 0,12%, S&P 500 - на 0,05%.

Однако после того, как Трамп заявил, что новые пошлины все-таки не вступят в силу, а отмена оставшихся – вопрос переговоров в рамках второй фазы сделки, индексы вновь приступили к росту и в самом конце сессии вернулись в "зеленую зону".