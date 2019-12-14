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Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
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РИА Новости

Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика

01:52 14.12.2019
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© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу продемонстрировали слабый рост, который связан, с одной стороны, с коррекцией рынка, который на предыдущей сессии бил рекорды, рынок также пытался в начале сессии отыграть неоднозначные комментарии президента США Дональда Трампа по торговой сделке с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
С другой стороны, рост индексов сдерживала слабая статистика роста розничных продаж.
По состоянию на 16.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,03%, до 28141,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - рос на 0,21%, до 8735,457 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 3169,11 пункта.
В рамках предыдущей торговой сессии индексы обновили исторические максимумы на фоне сообщения Wall Street Journal о том, что США предложили отменить некоторые пошлины на китайские товары и снизить другие в обмен на покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров.
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При этом в пятницу надежды трейдеров на возможную отмену пошлин, которые должны вступить в силу в воскресенье, ослабли после того, как Дональд Трамп обвинил издание в том, что его статья про сделку с Китаем "совершенно не соответствует действительности". Фондовый рынок после этой новости перешел к снижению – DJIA опускался на 0,12%, S&P 500 - на 0,05%.
Однако после того, как Трамп заявил, что новые пошлины все-таки не вступят в силу, а отмена оставшихся – вопрос переговоров в рамках второй фазы сделки, индексы вновь приступили к росту и в самом конце сессии вернулись в "зеленую зону".
Дополнительное давление на индексы оказывает статистика по объему розничных продаж в США. Показатель в ноябре вырос слабее ожиданий, на 0,2% против показателя октября. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.
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КитайСШАЭкономика
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