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В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
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РИА Новости

В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана

01:47 14.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПортрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Портрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла рассказал, почему формирование нового ливанского правительства будет непростым, так как "правительство спасения" должно включать в себя максимально возможное количество политических сторон Ливана.
"На третий день протестов я говорил, что мы не согласны на отставку правительства, и рассказал о причинах, частью которых являлась сложность формирования нового правительства и что это займет время, а это не в интересах страны", - сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар" в пятницу.
Лидер ливанских шиитов отметил, что "лучше было бы правительству остаться и митинги бы продолжались, они бы способствовали реформам и достижению целей народа … отставка правительства не помогло реализации требований, а скорее привело к потере времени и парализовало администрации отвечающие за реформы".
По словам Насруллы, шиитская партия рассчитывает на парламентские консультации и на назначение премьер-министром того политика, которого выберет большинство. "Однако процесс формирования правительства не будет простым, и все это означает потерю времени для ливанцев... Ливан переживает самый тяжелый экономический кризис в своей истории и любое правительство нуждается во внутренней стабильности", - добавил он.
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Генсек "Хезболлах" заявил, что его партия против формирования "одноцветного правительства", которое, к примеру, будет включать в себя на фоне парламентского большинства шиитские партии или союзную им христианскую партию "Свободное демократическое движение", или, напротив, будет сформирована из сторонников суннитской партии "Мустакабль", чьим лидером является подавший в отставку премьер-министр Саад Харири, и поддерживающих их политику партий.
"Правительства спасения", по словам Насруллы, должно включать в себя максимально возможное количество политических сторон Ливана, чтобы все несли ответственность и ни одна из сторон не смогла обвинить в ошибках другую.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. С момента отставки правительства в СМИ звучали имена трех кандидатов на пост нового главы правительства, однако все политики в последний момент отказывались от назначения. Назначенные на 7 декабря консультации президента с парламентариями по данному вопросу были перенесены на неделю.
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Хасан НасруллаХезболлаЛиванВ мире
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