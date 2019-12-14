В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана

БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Лидер ливанского движения Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла рассказал, почему формирование нового ливанского правительства будет непростым, так как "правительство спасения" должно включать в себя максимально возможное количество политических сторон Ливана

"На третий день протестов я говорил, что мы не согласны на отставку правительства, и рассказал о причинах, частью которых являлась сложность формирования нового правительства и что это займет время, а это не в интересах страны", - сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар" в пятницу.

Лидер ливанских шиитов отметил, что "лучше было бы правительству остаться и митинги бы продолжались, они бы способствовали реформам и достижению целей народа … отставка правительства не помогло реализации требований, а скорее привело к потере времени и парализовало администрации отвечающие за реформы".

По словам Насруллы, шиитская партия рассчитывает на парламентские консультации и на назначение премьер-министром того политика, которого выберет большинство. "Однако процесс формирования правительства не будет простым, и все это означает потерю времени для ливанцев... Ливан переживает самый тяжелый экономический кризис в своей истории и любое правительство нуждается во внутренней стабильности", - добавил он.

Генсек "Хезболлах" заявил, что его партия против формирования "одноцветного правительства", которое, к примеру, будет включать в себя на фоне парламентского большинства шиитские партии или союзную им христианскую партию "Свободное демократическое движение", или, напротив, будет сформирована из сторонников суннитской партии "Мустакабль", чьим лидером является подавший в отставку премьер-министр Саад Харири, и поддерживающих их политику партий.

"Правительства спасения", по словам Насруллы, должно включать в себя максимально возможное количество политических сторон Ливана, чтобы все несли ответственность и ни одна из сторон не смогла обвинить в ошибках другую.