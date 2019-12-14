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"Яблоко" изберет новое руководство и начнет подготовку к выборам
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РИА Новости

"Яблоко" изберет новое руководство и начнет подготовку к выборам

00:30 14.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова во время предвыборного съезда
Председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова во время предвыборного съезда
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова во время предвыборного съезда. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отчетно-перевыборный съезд партии "Яблоко" состоится в субботу и воскресенье, на нем пройдут выборы председателя, а также будет обсуждаться тема подготовки к выборам в Госдуму в 2021 году.
По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, у "Яблока" есть шанс пройти в ГД, если партия будет делать ставку только на своих, откажется от лозунгов, которые не имеют отношения к актуальной повестке, проведет местные, региональные, федеральные обновления, найдет новых лидеров.

Выборы председателя

Согласно уставу, председатель выбирается на четыре года, полномочия возглавляющей "Яблоко" с 2015 года Эмилии Слабуновой истекли, поэтому встал вопрос о новом главе. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял глава Федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский, с 2008 года по 2015 год - депутат Мосгордумы от партии Сергей Митрохин.
"Съезд партии отчетно-перевыборный. Главных тем две – это отчет действующего руководства партии о проделанной за четыре года работе и выборы нового руководства партии, нового председателя партии, заместителей и коллегиальных руководящих органов. Федеральный политический комитет рекомендовал съезду три кандидатуры на пост председателя ... действующего председателя партии Эмилию Слабунову, ее заместителя Николая Рыбакова и члена федерального политкомитета Льва Шлосберга. Непосредственно перед процедурой выдвижения будет рассмотрен регламент выдвижения, кто может быть выдвинут. В любом случае, мы не исключаем, что другие фамилии появятся вот в этом бюллетене по выборам председателя партии", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
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По его словам, в действующей редакции устава предусмотрены ограничения - занимать пост председателя можно лишь два срока.
"Явлинский в начале 2000-ых до 2008 года был председателем партии как раз на два срока. Поэтому, по действующему уставу это невозможно. Конечно, теоретически съезд уполномочен внести поправки в устав, но пока, насколько мне известно, такие вопросы в повестке не запланированы", - пояснил Яковлев.
В свою очередь Митрохин уточнил, никакой возможности для него выдвинуться нет, как и для Явлинского. "Все остальные члены партии в принципе имеют право выдвинуться", - сказал он.
"Программа съезда ограничивается выборами председателя и на следующий день – заместителей. Будут выбираться и члены политкомитета, также Бюро партии, контрольно-ревизионной комиссии", - добавил депутат.
По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, наибольший шанс на избрание, если говорить о Слабуновой, Шлосберге, Рыбакове, будет у Рыбакова, но нельзя исключать назначение Явлинского.
"В наших условиях для участия в выборах нужно, как минимум, непротивление со стороны власти. Поэтому не случайно пошли слухи о возможном возвращении Явлинского. Я думаю, что людей, которые управляют нашей внутренней политикой, наверное, эта ситуация с назначением Явлинского устроила бы больше всего. Он человек предсказуемый, понятный", - полагает эксперт.
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Шансы на прорыв

По традиции в начале съезда руководители партии выступают с политическим докладом, они дают оценки происходящего во всех сферах общественной жизни, в политике, в экономике, сказал пресс-секретарь. "Будут обсуждать и политические вопросы, предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году. Некоторые кандидаты в председатели партии ставят перед партией задача о возвращении партии "Яблока" в Госдуму в 2021 году, поэтому этот вопрос тоже не будет обделен во внимании", - добавил Яковлев.
Митрохин пояснил, что поскольку выборы достаточно скоро, надо уже разворачивать агитационную работу в Москве и регионах, а также приступать к формированию партийного списка.
"Я, используя свой опыт на выборах в Мосгордуму, буду предлагать более активно заниматься практической работой, помощью гражданам, оказанием практической помощи, решением конкретных проблем. На примере своих выборов, я могу доказать, что это работает, в том числе, и на политический результат", - поделился он.
Комментируя шансы партии на выборах в Госдуму в 2021 году, он отметил, что возможность прохождения пятипроцентного барьера невелика, потому что у "Яблока" есть серьезная проблема, связанная с тем, что как партия, созданная в 90-ые годы, у нее есть свои "скелеты" в шкафу.
"Есть вопрос, может ли "Яблоко" быть ответом на те запросы, которые (есть) у части избирателей. У партии очень высокий антирейтинг и не очень высокий рейтинг. Есть территории, где "Яблоко" получает неплохие результаты - например, Москва, но в целом по стране рейтинг партии весьма не высок. В прошлый раз она даже 3% не смогла взять, которые гарантировали бы получение финансовой поддержки государства", - подчеркнул Калачев.
По его словам, если не проводить серьезный ребрендинг, если идти инерционным путем, если жить только прошлыми заслугами, если по-прежнему эксплуатировать Явлинского, который с точки зрения многих людей представляет уже вчерашний день, то сейчас у "Яблока" шансов может не быть.
"Если бы они смогли провести глубокую перезагрузку и модернизацию партии, шансы бы появились. Но такая вероятность весьма не велика", - сказал политолог.
Поможет партии устремиться вверх участие в выборах, ставка только на своих, отказ в сотрудничестве с другими оппозиционными силами, лозунги, которые не имеют отношения к актуальной повестке, пояснил он.
"Вторая история – это новая парадигма, поиск актуальной повестки, местные, региональные, федеральные обновления, новые лидеры. Но этот путь чреват осложнениями в отношениях с властью. Партия имеет претензию на участие в выборы в Госдуму. И вопрос в том, насколько она готова расширять коридор своих возможностей", - уверен Калачев.
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Эмилия СлабуноваСергей МитрохинЯблокоГосдума РФГригорий ЯвлинскийПолитика
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