Минниханов рассказал Путину о достижениях в экономике

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Долги по заработной плате в Татарстане составляют порядка 60-70 миллионов рублей, власти региона контролируют эти показатели, заявил глава республики Долги по заработной плате в Татарстане составляют порядка 60-70 миллионов рублей, власти региона контролируют эти показатели, заявил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным . Беседа состоялась в пятницу в рамках рабочей поездки главы государства в Татарстан.

"Долг по зарплате колеблется 60-70 миллионов, но мы ее контролируем", - сказал Минниханов.

Руководитель республики в ходе встречи озвучил основные социально-экономические показатели развития региона и ожидаемые результаты в экономике. "Ожидаемый валовый продукт будет порядка 2,55-2,6 триллиона, а объём отгруженной продукции, я думаю, 2,9 триллиона, может быть, даже 3 триллиона... В целом бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал - где-то 630-650 миллиардов, мы в этих цифрах будем", - рассказал Минниханов.

Глава Татарстана отдельно остановился на реализации национальных проектов в регионе. "По нацпроектам все намеченные планы этого года будут выполнены. У нас (финансирование - ред.) 26 миллиардов - это и федеральная, и республиканская часть... Мы все плановые назначения по нацпроектам реализуем", - сообщил он, отметив, что в рамках реализации нацпроектов было построено 30 детских садов и две школы. Он рассказал, что регион приобрёл четыре мобильные поликлиники.

Минниханов в беседе с Путиным упомянул о тех проектах, которые реализуются в республике. "Это и школы, и общественные пространства, и молодёжные центры, и помогаем агропромышленному комплексу, сельские программы, кадетские школы, лицеи. Сорок программ, на следующий год будет пятьдесят программ", - пообещал глава республики.

В ходе встречи были затронуты темы ремонта жилого фонда, который, по словам Минниханова, осуществляется по плану, а также развития дорожной сети. "Со следующего года мы запускаем программу - 7 тысяч дворов привести в порядок в течение трёх лет. Это очень большая программа, очень капиталоёмкая, но этим на 100% закроем все многоквартирные дома в республике", - сообщил руководитель Татарстана.