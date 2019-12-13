Слуцкий прокомментировал продление санкций Евросоюза против России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что продление санкций Евросоюза против России – это "наказание" за отказ от "взлома" минских соглашений, инициированное Берлином.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России. По его словам, ЕС "считает, что выполнение минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
На "нормандском" саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе.
"(Канцлеру ФРГ Ангеле – ред.) Меркель недостаточно оснований для отмены антироссийских санкций. Скорее, недостаточно полит. воли и независимости от США для признания их абсурдности. Именно Меркель допускала ревизию "Минска-2". Очевидно, санкции - наказание РФ за отказ от взлома соглашений", - написал депутат в Twitter.
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе. Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов говорил, что это провокация, которая может осложнить ситуацию. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Париже подчеркивал, что переписывать соглашения нельзя: все пункты увязаны, и можно потерять все.