На Тамбовщине открыли вторую очередь нового блока АО "Тепличное"

ТАМБОВ, 13 дек – РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в открытии 2-й очереди нового блока комплекса АО "Тепличное", в котором будут производить более 900 тонн овощей в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Площадь новых теплиц составляет 1,1 гектара. Здесь можно получать урожай в 2,5 раза больше, чем в теплицах антрацитовского типа: в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений.

"АО "Тепличное" является областной собственностью и отличается высокой рентабельностью. Здесь работают квалифицированные специалисты, а уровень зарплат выше среднеобластного и средней по отрасли. Предприятие ориентировано на рынок Тамбовской области. Его продукция неоднократно отмечалась грамотами и медалями на выставках и конкурсах как лучшая овощная продукция защищённого грунта. Новые современные теплицы позволят обеспечить круглогодичное производство свежих овощей, без перерыва на осенне-зимний период, который АО "Тепличное" было вынуждено делать в предыдущие годы", - сказал представитель пресс-службы.

В приветственной речи губернатор подчеркнул, что овощеводство является приоритетом развития сельского хозяйства Тамбовской области.

"Задачу по круглогодичному обеспечению жителей области свежей, вкусной, качественной, экологически чистой овощной продукцией решили. Скоро мы добьемся стопроцентного обеспечения жителей региона овощами за счёт реализации проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринске", - приводит пресс-служба слова Никитина.