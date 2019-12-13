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Тамбовская область
2019-12-13T21:01+0300
https://ria.ru/20191213/1562381437.html
На Тамбовщине открыли вторую очередь нового блока АО "Тепличное"
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40672/87/406728747_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_6b7863f7a2bd0225a0b3e6488467c1e5.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине открыли вторую очередь нового блока АО "Тепличное"

21:01 13.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТепличное хозяйство
Тепличное хозяйство
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 13 дек – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в открытии 2-й очереди нового блока комплекса АО "Тепличное", в котором будут производить более 900 тонн овощей в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Площадь новых теплиц составляет 1,1 гектара. Здесь можно получать урожай в 2,5 раза больше, чем в теплицах антрацитовского типа: в автоматическом режиме поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений.
"АО "Тепличное" является областной собственностью и отличается высокой рентабельностью. Здесь работают квалифицированные специалисты, а уровень зарплат выше среднеобластного и средней по отрасли. Предприятие ориентировано на рынок Тамбовской области. Его продукция неоднократно отмечалась грамотами и медалями на выставках и конкурсах как лучшая овощная продукция защищённого грунта. Новые современные теплицы позволят обеспечить круглогодичное производство свежих овощей, без перерыва на осенне-зимний период, который АО "Тепличное" было вынуждено делать в предыдущие годы", - сказал представитель пресс-службы.
В приветственной речи губернатор подчеркнул, что овощеводство является приоритетом развития сельского хозяйства Тамбовской области.
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"Задачу по круглогодичному обеспечению жителей области свежей, вкусной, качественной, экологически чистой овощной продукцией решили. Скоро мы добьемся стопроцентного обеспечения жителей региона овощами за счёт реализации проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринске", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он уточнил, что в мичуринском тепличном комплексе будут выращиваться томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Открытие первой очереди комплекса планируется в начале 2020 года.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьЭкономика
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