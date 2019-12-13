Финалисты "Команды развития" войдут в кадровый резерв Тульской области

ТУЛА, 13 дек — РИА Новости. Финалисты регионального проекта "Команда развития" войдут в Единый резерв управленческих кадров Финалисты регионального проекта "Команда развития" войдут в Единый резерв управленческих кадров Тульской области , сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Проект "Команда развития" стартовал в Тульской области в мае этого года. Его главная цель – создание региональной базы управленцев нового поколения для органов власти, ключевых предприятий, бизнеса. После нескольких месяцев интенсивного обучения под руководством признанных специалистов в области управления, глав крупных корпораций и ведомств на базе творческого индустриального кластера "Октава" участники защитили работы перед экспертной комиссией.

"Сформировавшейся команде по плечу решение сложных многомерных задач, которые стоят перед нашим регионом и в части экономики, и в части социального развития. Вы стали одним большим коллективом. Важно, что результатом этого обучения стали реальные проекты", — обратился к финалистам конкурса первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что все финалисты будут включены в Единый резерв управленческих кадров Тульской области. Информация из этого резерва будет доступна не только региональному правительству, но и предприятиям-партнерам.