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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-12-13T20:41+0300
https://ria.ru/20191213/1562381080.html
Финалисты "Команды развития" войдут в кадровый резерв Тульской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/12/1555211247_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_7f9d31683ddf8c74c0beb5e1643157ac.jpg
РИА Новости

Финалисты "Команды развития" войдут в кадровый резерв Тульской области

20:41 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль
Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тульский кремль. Архивное фото
ТУЛА, 13 дек — РИА Новости. Финалисты регионального проекта "Команда развития" войдут в Единый резерв управленческих кадров Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Проект "Команда развития" стартовал в Тульской области в мае этого года. Его главная цель – создание региональной базы управленцев нового поколения для органов власти, ключевых предприятий, бизнеса. После нескольких месяцев интенсивного обучения под руководством признанных специалистов в области управления, глав крупных корпораций и ведомств на базе творческого индустриального кластера "Октава" участники защитили работы перед экспертной комиссией.
"Сформировавшейся команде по плечу решение сложных многомерных задач, которые стоят перед нашим регионом и в части экономики, и в части социального развития. Вы стали одним большим коллективом. Важно, что результатом этого обучения стали реальные проекты", — обратился к финалистам конкурса первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
Он отметил, что все финалисты будут включены в Единый резерв управленческих кадров Тульской области. Информация из этого резерва будет доступна не только региональному правительству, но и предприятиям-партнерам.
Все финалисты конкурса получили сертификаты об успешном прохождении комплекса мероприятий по совершенствованию управленческих и лидерских навыков. По результатам оценки членов комиссии выбраны лучшие проекты в двух номинациях: лучший проект для органов исполнительной власти Тульской области — "Кондуки: перезагрузка" и лучший проект для предприятия Тульской области — "Каргилл": Привлекательный бренд работодателя".
Тульский кремль
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