Ростехнадзор в 2020 году завершит экспертизу проекта реактора БРЕСТ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ростехнадзор в первой половине 2020 года может завершить экспертизу безопасности проекта строительства в России уникального опытно-демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, необходимого для отработки технологий атомной энергетики будущего, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин

Он напомнил, что экспертиза безопасности была начата в 2016 году в соответствии с заявкой предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область), на площадке которого разместится энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300.

"Завершение экспертизы ожидается в первой половине 2020 года", - отметил Алешин. "Также был выполнен анализ действующих федеральных норм и правил в области использования атомной энергии на предмет возможного применения их требований для проекта БРЕСТ-ОД-300. Установлено, что требуется разработка новых норм и правил в области использования атомной энергии и доработка действующих", - добавил глава Ростехнадзора.

По словам Алешина, по результатам экспертизы СХК провел доработку обосновывающих безопасность документов и выполнил большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обоснование проекта. "По результатам завершения экспертизы безопасности и при условии завершения разработки новых норм и правил может быть принято решение о выдаче лицензии", - отметил Алешин.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке СХК в Северске Томской области в рамках реализуемого Росатомом стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает в себя комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.