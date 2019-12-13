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Ядерные технологии
2019-12-13T18:40+0300
https://ria.ru/20191213/1562377090.html
Ростехнадзор в 2020 году завершит экспертизу проекта реактора БРЕСТ
https://cdn24.img.ria.ru/images/147857/93/1478579358_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_943a598cc8b13c213e7c9a29e9ced4ff.jpg
РИА Новости

Ростехнадзор в 2020 году завершит экспертизу проекта реактора БРЕСТ

18:40 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМакет реактора "Брест" на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Макет реактора Брест на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Макет реактора "Брест" на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ростехнадзор в первой половине 2020 года может завершить экспертизу безопасности проекта строительства в России уникального опытно-демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, необходимого для отработки технологий атомной энергетики будущего, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
Он напомнил, что экспертиза безопасности была начата в 2016 году в соответствии с заявкой предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область), на площадке которого разместится энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300.
"Завершение экспертизы ожидается в первой половине 2020 года", - отметил Алешин. "Также был выполнен анализ действующих федеральных норм и правил в области использования атомной энергии на предмет возможного применения их требований для проекта БРЕСТ-ОД-300. Установлено, что требуется разработка новых норм и правил в области использования атомной энергии и доработка действующих", - добавил глава Ростехнадзора.
По словам Алешина, по результатам экспертизы СХК провел доработку обосновывающих безопасность документов и выполнил большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обоснование проекта. "По результатам завершения экспертизы безопасности и при условии завершения разработки новых норм и правил может быть принято решение о выдаче лицензии", - отметил Алешин.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке СХК в Северске Томской области в рамках реализуемого Росатомом стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает в себя комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.
Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Собственно строительство реактора начнется после получения лицензии Ростехнадзора. Ожидается, что энергоблок будет построен к 2027 году.
Логотип Росатом. Архивное фото
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Ядерные технологииАлексей АлешинРостехнадзорСибирский химический комбинатРосатомСеверскНовости - Ядерные технологииЭкономика
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