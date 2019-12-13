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Религия и мировоззрение
2019-12-13T19:11+0300
https://ria.ru/20191213/1562376567.html
Психолог назвала странной историю с девочкой из перинатального центра
https://cdn22.img.ria.ru/images/156150/33/1561503395_0:166:3051:1882_1036x0_80_0_0_776958f230c0a7efa7a6154ea3438ad1.jpg
РИА Новости

Психолог назвала странной историю с девочкой из перинатального центра

18:29 13.12.2019 (обновлено: 19:11 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сложившаяся ситуация с пятилетней девочкой, которая практически с рождения находится в частной клинике, стала возможной из-за отсутствия должного взаимодействия между общественностью и органами государственной власти, считает эксперт синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, детский и семейный психолог Елена Лутковская.
Ранее на сайте "Meduza" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным опубликованного расследования, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее. По данным издания, родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. В Пресненском суде Москвы РИА Новости сообщили, что соцзащита просит ограничить в правах родителей ребенка.
Лутковская обратила внимание на то, что родители, несмотря на заключение специалистов о том, что ребенок здоров, а также наличие судебного решения, обязывающего забрать его домой, не собираются этого делать, продолжая считать дочь неизлечимо больной.
"Ситуация действительно сложная и странная. Мне видится, что корень проблемы заключается в отсутствии должного взаимодействия между общественностью и органами государственной власти", – сказала эксперт.
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По ее словам, в России существует четкий правовой механизм, регламентирующий действия медицинской организации в подобных ситуациях. В случае отказа родителей забирать ребенка при выписке из больницы органы опеки должны быть проинформированы об этом в тот же день. Те, в свою очередь, должны незамедлительно начать соответствующую работу и с родителями, и с ребенком.
"В данном случае этот алгоритм действий своевременно не был соблюден. Руководство частной клиники, в отличие от государственных, такого порядка попросту могло не знать. Но этот факт не освобождает от ответственности. Все учреждения здравоохранения должны существовать в едином правовом поле", – подчеркнула эксперт.
Она добавила, что произошедший случай должен подтолкнуть соответствующие органы и НКО к ведению системной разъяснительной работы со всеми учреждениями, работающими с детьми, о незаконности длительного пребывания ребенка вне семьи без объективных причин. "Иначе может быть создан опасный прецедент: некоторые родители перестанут забирать детей из частных детских садов и клиник, а начнут оплачивать счета за их пребывание в учреждениях. Можно оказывать услуги, но нельзя подменять функции родителей, это нарушает права ребенка", – считает Лутковская.
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Говоря о дальнейшем развитии событий, психолог напомнила об исключительной роли семьи в становлении личности, поэтому к поиску выхода из данной ситуации "нужно подходить предельно аккуратно".
"Конечно, органы опеки, подав исковое заявление об ограничении в правах родителей, сейчас действуют в полном соответствии с законодательством и имеют достаточно оснований, чтобы поставить этот вопрос. Но мне кажется, что в данном случае ни в коем случае нельзя рубить с плеча. Здесь важно, прежде всего, выяснить готовность семьи воспитывать ребенка дома, в семье. По всей видимости, у мамы девочки есть определенные трудности. Возможно, ей нужна помощь психолога или других специалистов", - предположила эксперт.
По ее мнению, до родителей нужно донести, что длительное нахождение ребенка в четырех стенах с каждым днем снижает его шансы на нормальную социализацию и дальнейшую жизнь.
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