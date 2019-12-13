Федеральный совет Швейцарии на год продлил заморозку счетов Януковича

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Федеральный совет Федеральный совет Швейцарии продлил еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей, сообщило посольство Швейцарии на Украине.

В марте 2019 года пресс-секретарь сына экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что никаких активов или счетов в Европе у Виктора Януковича нет, у его сына Александра есть компания Mako Trading SА в Швейцарии, на счету которой арестованы около 1,7 миллиона долларов.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 миллионов швейцарских франков)", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В марте 2014 года швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.