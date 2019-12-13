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Федеральный совет Швейцарии на год продлил заморозку счетов Януковича
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РИА Новости

Федеральный совет Швейцарии на год продлил заморозку счетов Януковича

18:14 13.12.2019 (обновлено: 18:15 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии продлил еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей, сообщило посольство Швейцарии на Украине.
В марте 2019 года пресс-секретарь сына экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что никаких активов или счетов в Европе у Виктора Януковича нет, у его сына Александра есть компания Mako Trading SА в Швейцарии, на счету которой арестованы около 1,7 миллиона долларов.
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"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 миллионов швейцарских франков)", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
В марте 2014 года швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.
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