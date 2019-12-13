"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины

ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Исполнительный директор НАК Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.

"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.

Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах.

При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.

"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, Москва и Киев обсуждают детали в ходе двусторонних консультаций.

Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.