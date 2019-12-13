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2019-12-13T21:11+0300
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"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины

18:07 13.12.2019 (обновлено: 21:11 13.12.2019)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.
"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах.
При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.
"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook.
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10 декабря, 12:31
Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, Москва и Киев обсуждают детали в ходе двусторонних консультаций.
Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.
В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромВенаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Во имя мира договориться надо...в глобальном плане...а там видно будет.
13 декабря, 18:15
галина волох ( Морозова )
5240178
Как всегда! Сначала - "мы вам покажем! Мы вам ответим на ваши санкции! Мы вам газ больше не продадим!" А на деле - "пшик"!
13 декабря, 18:28
Фиалка ноября
32101218
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