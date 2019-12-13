"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины

ВЕНА, 13 дек — РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил РИА Новости о достижении предварительных договоренностей по транзиту российского газа.
"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", — сказал Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не установлена и будет зависеть от прогресса на переговорах.
При этом Витренко отметил, что "пока рано говорить о согласованном варианте" нового договора.
"Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", — также написал он на своей странице в Facebook.
10 декабря, 12:31Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, Москва и Киев обсуждают детали в ходе двусторонних консультаций.
Российская сторона настаивает на том, что соглашение может быть подписано только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Вопрос о транзите газа через Украину поднимался и на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По словам президента Украины Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.
В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.