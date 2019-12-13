Два в одном: на Алтае до сел доберутся автоклубы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Передвижные многофункциональные культурные центры — автоклубы — появились в Республике Алтай в рамках национального проекта "Культура". В первый год реализации проекта республика попала в программу, было выделено пять таких автоклубов.
Автоклуб представляет собой автомобиль, укомплектованный звуковым, световым и видеооборудованием для проведения любых мероприятий — праздников, фестивалей, театральных постановок, концертов. И сделать это можно везде, куда проедет автомобиль "Газель". Это своего рода замена сельскому дому культуры.
"Очень полезное изобретение. В нашей республике не во всех отдаленных селах есть дома культуры. Теперь же есть уникальная возможность просто туда выехать и организовать людям праздник, провести мероприятие", — рассказала министр культуры региона Ольга Антарадонова.