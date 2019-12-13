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2019-12-13T23:36+0300
https://ria.ru/20191213/1562374703.html
Два в одном: на Алтае до сел доберутся автоклубы
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РИА Новости

Два в одном: на Алтае до сел доберутся автоклубы

18:24 13.12.2019 (обновлено: 23:36 13.12.2019)
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© Управление информационной политики – пресс-служба Главы Республики Алтай и Правительства Республики АлтайМногофункциональный культурный центр (автоклуб) в одном из сел Республики Алтай
Многофункциональный культурный центр (автоклуб) в одном из сел Республики Алтай
© Управление информационной политики – пресс-служба Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Передвижные многофункциональные культурные центры — автоклубы — появились в Республике Алтай в рамках национального проекта "Культура". В первый год реализации проекта республика попала в программу, было выделено пять таких автоклубов.
Автоклуб представляет собой автомобиль, укомплектованный звуковым, световым и видеооборудованием для проведения любых мероприятий — праздников, фестивалей, театральных постановок, концертов. И сделать это можно везде, куда проедет автомобиль "Газель". Это своего рода замена сельскому дому культуры.

"Очень полезное изобретение. В нашей республике не во всех отдаленных селах есть дома культуры. Теперь же есть уникальная возможность просто туда выехать и организовать людям праздник, провести мероприятие", — рассказала министр культуры региона Ольга Антарадонова.

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Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Алтай
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