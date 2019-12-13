Джастин Бибер анонсировал новый альбом

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Джастин Бибер намекнул в социальных сетях, что следующий его альбом выйдет в 2020 году, сообщает E! News.
Он выложил в своем аккаунте в инстаграме фотографию со звездным небом и цифрами 2020.
Последний релиз исполнителя (Purpose) выходил в 2015 году. Ранее он обещал выпустить альбом в 2019 году.
В то же время источник сообщил изданию, что новая пластинка почти готова и скоро выйдет.
"Речь идет о последних штрихах, к 2020 году все будет сделано. Джастину не терпится поделиться новой музыкой", - отметил инсайдер. По его информации, в некоторых песнях речь идет о "взлетах и падениях" певца и о его недавней борьбе с депрессией.