Джастин Бибер анонсировал новый альбом

"Речь идет о последних штрихах, к 2020 году все будет сделано. Джастину не терпится поделиться новой музыкой", - отметил инсайдер. По его информации, в некоторых песнях речь идет о "взлетах и падениях" певца и о его недавней борьбе с депрессией.