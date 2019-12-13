Путин поручил обеспечить профобразование участникам студотрядов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность получения участниками студенческих отрядов бесплатного профессионального обучения и при необходимости внести изменения в законодательство, отмечается в опубликованных на сайте Кремля поручениях главы государства.

Правительству РФ обеспечить возможность профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне.

Кроме того, правительству поручено предусмотреть для обучающихся в России иностранных граждан возможность временного трудоустройства в составе студенческих отрядов в организациях, расположенных за пределами субъекта, где они проходят обучение. Доклад нужно предоставить до 1 июня 2020 года.

Также кабмину поручено рассмотреть вопрос участия студенческих отрядов в строительстве объектов инфраструктуры на территории Арктической зоны летом, предусмотрев необходимые условия для их привлечения к такому строительству. Росмолодежи вместе с правительством Ставропольского края поручено обеспечить возможность привлечения студенческих отрядов к строительству образовательных молодежных центров "Машук", "Сенеж", "Таврида" и деятельности по их обслуживанию.

Согласно поручениям, руководителям российских регионов рекомендовано оказывать содействие молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" в проведении Всероссийской патриотической акции "Снежный десант", в том числе в обеспечении доставки участников акции в отдаленные населенные пункты и обратно.