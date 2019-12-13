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Путин поручил обеспечить профобразование участникам студотрядов
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить профобразование участникам студотрядов

17:29 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность получения участниками студенческих отрядов бесплатного профессионального обучения и при необходимости внести изменения в законодательство, отмечается в опубликованных на сайте Кремля поручениях главы государства.
"Правительству РФ обеспечить возможность профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне.
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Кроме того, правительству поручено предусмотреть для обучающихся в России иностранных граждан возможность временного трудоустройства в составе студенческих отрядов в организациях, расположенных за пределами субъекта, где они проходят обучение. Доклад нужно предоставить до 1 июня 2020 года.
Также кабмину поручено рассмотреть вопрос участия студенческих отрядов в строительстве объектов инфраструктуры на территории Арктической зоны летом, предусмотрев необходимые условия для их привлечения к такому строительству. Росмолодежи вместе с правительством Ставропольского края поручено обеспечить возможность привлечения студенческих отрядов к строительству образовательных молодежных центров "Машук", "Сенеж", "Таврида" и деятельности по их обслуживанию.
Согласно поручениям, руководителям российских регионов рекомендовано оказывать содействие молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" в проведении Всероссийской патриотической акции "Снежный десант", в том числе в обеспечении доставки участников акции в отдаленные населенные пункты и обратно.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2020 года,
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