Кузнецова оценила идею установить в жилье инвалидов "тревожную кнопку"

"Не только в отношении несовершеннолетних, но и пожилых людей, всех категорий, которые могут оказаться в критической беспомощной ситуации, должен быть создан специальный каталог и проработан в каждом регионе алгоритм работы с ними... Что это будет — работа со старшими по домам, как это выстроили в Удмуртии, или это будет целый комплекс мер, думаю, что каждый регион, исходя из своей структуры социальной помощи, сможет выстроить эффективный алгоритм", - сказала Кузнецова журналистам.