Кузнецова оценила идею установить в жилье инвалидов "тревожную кнопку"

КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Установка "тревожной кнопки" в домах инвалидов и людей, которые могут оказаться в беспомощном положении, не является достаточной мерой, нужно разработать алгоритм действий в случаях, когда может понадобиться помощь, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в связи с ЧП в Удмуртии.
Ранее в удмуртском городе Можга погиб 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, спустя несколько дней после смерти его матери. СМИ писали, что ребенок после смерти матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика - сутки. После этого случая у депутатов Госдумы появилась идея оборудовать "тревожными кнопками" квартиры семей инвалидов.
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"Не только в отношении несовершеннолетних, но и пожилых людей, всех категорий, которые могут оказаться в критической беспомощной ситуации, должен быть создан специальный каталог и проработан в каждом регионе алгоритм работы с ними... Что это будет — работа со старшими по домам, как это выстроили в Удмуртии, или это будет целый комплекс мер, думаю, что каждый регион, исходя из своей структуры социальной помощи, сможет выстроить эффективный алгоритм", - сказала Кузнецова журналистам.
По ее словам, подход в подобных случаях нужно детализировать, если у инвалида единственным законным представителем является тот, кто сам находится в сложной ситуации, то к этим семьям необходимо подходить с особым вниманием.
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"Если человеку резко стало плохо, он может и не дойти до этой сигнальной кнопки, главное - кто придет на сигнал, вопрос четкого выстраивания четкого алгоритма помощи при подобного рода случаях. Тревожная кнопка не будет излишним механизмом, это поможет, но без человека и она не работает - ни телефон, ни колл-центр, ни иной инструмент", - добавила Кузнецова.
После ЧП с гибелью инвалида глава Удмуртии Александр Бречалов поручил социальным службам проверить жилища одиноких женщин с детьми. В первый же день проверки социальные работники обнаружили в квартире в Ижевске тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, и ее двухлетнего сына, его успели спасти. Сейчас, по словам Кузнецовой, малыш переведен из реанимации в обычную палату больницы, его жизни ничто не угрожает.