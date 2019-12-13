Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T17:24+0300
https://ria.ru/20191213/1562372078.html
В Иркутске осудили присвоивших 20 миллионов рублей мошенников
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Иркутске осудили присвоивших 20 миллионов рублей мошенников

17:24 13.12.2019
392
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Группа мошенников, присвоивших 20 миллионов рублей бюджетных средств при переселении людей из зоны затопления Богучанской ГЭС, осуждена в Иркутске, сообщает СУСК РФ региона.
В 2013 году во время заполнения ложа Богучанского водохранилища федеральный и областной бюджеты выделяли средства на переселение граждан из зоны затопления. По данным следствия, заместитель директора Областного государственного казенного учреждения "Дирекция по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС" Кристина Терлюк, генеральный директор одного из агентств недвижимости Виктория Вострецова, а также еще трое человек, организовали мошенническую схему при покупке жилья для переселенцев.
Мужчина работает за ноутбуком
9 декабря, 17:17
Kaspersky зафиксировала всплеск активности обещающих деньги мошенников
По данным ведомства, продавцы квартир в городе Усть-Илимске заключали сделку по завышенной стоимости. Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью, они передавали участникам организованной группы, полагая, что деньги пойдут на компенсационные расходы переселенцев, говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате бюджетам Российской Федерации и Иркутской области был причинен материальный ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
"Приговором Усть-Илимского городского суда Иркутской области Кристине Терлюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Виктории Вострецовой - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Пункт продажи страховых полисов
5 декабря, 07:13
Полиция задержала банду, торговавшую поддельными полисами каско
Остальные участники получили от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Всем фигурантам дела также назначен штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Двум осужденным судом предоставлена отсрочка исполнения наказания в связи с наличием малолетних детей.
Для покрытия ущерба в 20 миллионов рублей изъято имущество осужденных.
В ходе расследования следователями СКР допрошено более 300 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических. Объем уголовного дела составил 115 томов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 декабря, 12:39
Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться
700100
Обсудить 0
ИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов и президент Всероссийской федерации самбо Николай Степанов в Басманном суде Москвы
Следствие заявило о скрывшемся пособнике Абызова
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
Эксперты оценили перспективы отношений России и Британии после выборов
СК опубликовал запись допроса обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Одесской области проходят обыски в управлении Госслужбы по ЧС
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Лесные пожары
В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
Президент России Владимир Путин
Путин поручил обеспечить профобразование участникам студотрядов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила идею установить в жилье инвалидов "тревожную кнопку"
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Сухой корм для животных
Россельхознадзор выявил нарушения при поставках кормов из Китая
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Надпись Вклады в отделении банка
ЦБ назвал нынешние ставки по вкладам привлекательными для сбережений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния