В Иркутске осудили присвоивших 20 миллионов рублей мошенников

ИРКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Группа мошенников, присвоивших 20 миллионов рублей бюджетных средств при переселении людей из зоны затопления Богучанской ГЭС, осуждена в Группа мошенников, присвоивших 20 миллионов рублей бюджетных средств при переселении людей из зоны затопления Богучанской ГЭС, осуждена в Иркутске , сообщает СУСК РФ региона

В 2013 году во время заполнения ложа Богучанского водохранилища федеральный и областной бюджеты выделяли средства на переселение граждан из зоны затопления. По данным следствия, заместитель директора Областного государственного казенного учреждения "Дирекция по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС" Кристина Терлюк, генеральный директор одного из агентств недвижимости Виктория Вострецова, а также еще трое человек, организовали мошенническую схему при покупке жилья для переселенцев.

По данным ведомства, продавцы квартир в городе Усть-Илимске заключали сделку по завышенной стоимости. Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью, они передавали участникам организованной группы, полагая, что деньги пойдут на компенсационные расходы переселенцев, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате бюджетам Российской Федерации и Иркутской области был причинен материальный ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

"Приговором Усть-Илимского городского суда Иркутской области Кристине Терлюк назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Виктории Вострецовой - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Остальные участники получили от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Всем фигурантам дела также назначен штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Двум осужденным судом предоставлена отсрочка исполнения наказания в связи с наличием малолетних детей.

Для покрытия ущерба в 20 миллионов рублей изъято имущество осужденных.