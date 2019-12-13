СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса Александра Алексеева, обвиняемого в убийстве летом 2018 года двух девушек в Екатеринбурге , на котором он рассказал о своих действиях в тот день.

По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге утром 26 августа. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. По подозрению в двойном убийстве 9 декабря 2019 года задержан 34-летний житель Екатеринбурга, он сознался в преступлении. По обвинению в убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, Ленинский суд Екатеринбурга арестовал мужчину до 8 февраля 2020 года.

На кадрах допроса, опубликованных СК, Алексеев признает вину и заявляет, что согласен с задержанием. Также он объясняет, что в день убийства из достал рюкзака винтовку, прибор ночного видения и разгрузочную систему для переноски принадлежностей к оружию. После того, как все было "приведено в боевое положение", он совершил выстрелы в головы жертв.

"В гараже была произведена неполная разборка винтовки, был удален ствол. Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже", – рассказал Алексеев о своих действиях после убийства.