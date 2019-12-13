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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале
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РИА Новости

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

17:19 13.12.2019 (обновлено: 17:41 13.12.2019)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса Александра Алексеева, обвиняемого в убийстве летом 2018 года двух девушек в Екатеринбурге, на котором он рассказал о своих действиях в тот день.
По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге утром 26 августа. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней. По подозрению в двойном убийстве 9 декабря 2019 года задержан 34-летний житель Екатеринбурга, он сознался в преступлении. По обвинению в убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, Ленинский суд Екатеринбурга арестовал мужчину до 8 февраля 2020 года.
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На кадрах допроса, опубликованных СК, Алексеев признает вину и заявляет, что согласен с задержанием. Также он объясняет, что в день убийства из достал рюкзака винтовку, прибор ночного видения и разгрузочную систему для переноски принадлежностей к оружию. После того, как все было "приведено в боевое положение", он совершил выстрелы в головы жертв.
"В гараже была произведена неполная разборка винтовки, был удален ствол. Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже", – рассказал Алексеев о своих действиях после убийства.
Ранее СК РФ опубликовал видеозапись с обнаруженными в квартире у подозреваемого рациями, пулями и составными частями оружия, в том числе компонентами пневматической винтовки, из которой, предположительно, было совершено убийство девушек. Также на кадрах был представлен квадрокоптер, с которого, по данным областной полиции, подозреваемый снимал территорию, на которой позже было совершено преступление.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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