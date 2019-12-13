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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-13T17:19+0300
https://ria.ru/20191213/1562371684.html
Центр цифрового образования для детей откроют в Липецке
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РИА Новости

Центр цифрового образования для детей откроют в Липецке

17:19 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Более четырехсот школьников Липецкой области будут ежегодно обучаться IT – технологиям на специально созданной образовательной цифровой площадке "IT – куб", сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в центре есть коворкинг-зона, арт-кафе и пять лабораторий/кубов, в том числе "Яндекс.Лицей", IТ Школа Samsung, лаборатории кибербезопасности и робототехники, где будут преподавать основы программирования, интернет-технологий, разработки мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности.
"Ежегодно в центре бесплатно будут обучаться более четерехсот детей. В различного рода мероприятиях смогут участвовать 1,5 тысячи ребят. Подобные проекты очень важны. Они дают юным липчанам возможность реализовать свои таланты в самых разных сферах", - сказал РИА Новости Артамонов.
Он добавил, что создание "IТ-куба" осуществлялось в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В 2019 году Липецкая область стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на организацию центра цифрового образования.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбразование - Общество
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