Центр цифрового образования для детей откроют в Липецке

ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Более четырехсот школьников Липецкой области будут ежегодно обучаться IT – технологиям на специально созданной образовательной цифровой площадке "IT – куб", сообщил губернатор области . Более четырехсот школьников Липецкой области будут ежегодно обучаться IT – технологиям на специально созданной образовательной цифровой площадке "IT – куб", сообщил губернатор области Игорь Артамонов

Он уточнил, что в центре есть коворкинг-зона, арт-кафе и пять лабораторий/кубов, в том числе "Яндекс.Лицей", IТ Школа Samsung, лаборатории кибербезопасности и робототехники, где будут преподавать основы программирования, интернет-технологий, разработки мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности.

"Ежегодно в центре бесплатно будут обучаться более четерехсот детей. В различного рода мероприятиях смогут участвовать 1,5 тысячи ребят. Подобные проекты очень важны. Они дают юным липчанам возможность реализовать свои таланты в самых разных сферах", - сказал РИА Новости Артамонов.