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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-13T17:14+0300
https://ria.ru/20191213/1562371257.html
В Россию вернулись восемь детей, вывезенных в Сирию
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РИА Новости

В Россию вернулись восемь детей, вывезенных в Сирию

17:13 13.12.2019 (обновлено: 17:14 13.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Россию из Дамаска возвращены 8 детей, вывезенных в Сирию на территории боевиков, еще у почти ста взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами в России, сообщил МИД РФ.
Накануне в МИД России состоялось очередное заседание целевой рабочей группы под председательством специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с участием сотрудников департамента Ближнего Востока и Северной Африки, консульского департамента и департамента информации и печати МИД России, сообщили в МИД.
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"Были подведены итоги завершившейся гуманитарной миссии по возвращению на Родину всех 122 обнаруженных в иракских тюрьмах и приютах российских детей. Все они незаконно находились на территории республики Ирак вместе со своими матерями, в отношении которых там ведутся следственные действия или вынесены судебные приговоры по обвинению их в причастности к террористическим организациям", - сообщили в МИД.
Кроме того, 3-6 декабря состоялась третья поездка представителей целевой рабочей группы в САР, в том числе с посещением лагеря ВПЛ "Аль-Хоуль" на северо-востоке страны. Проведены контакты с сирийскими официальными властями, а также с представителями курдских вооруженных формирований, под чьим контролем в настоящее время находится упомянутый лагерь.
"На данный момент на территорию Российской Федерации из тюрьмы Дамаска возвращены 8 несовершеннолетних россиян. Еще у почти 100 взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами в России. Работа продолжается. В частности, уточняется общее число находящихся в сирийском Заевфратье российских детей", - говорится в сообщении.
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
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