В Россию вернулись восемь детей, вывезенных в Сирию

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Россию из Дамаска возвращены 8 детей, вывезенных в Сирию на территории боевиков, еще у почти ста взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами в России, сообщил МИД РФ

Накануне в МИД России состоялось очередное заседание целевой рабочей группы под председательством специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с участием сотрудников департамента Ближнего Востока и Северной Африки, консульского департамента и департамента информации и печати МИД России, сообщили в МИД.

"Были подведены итоги завершившейся гуманитарной миссии по возвращению на Родину всех 122 обнаруженных в иракских тюрьмах и приютах российских детей. Все они незаконно находились на территории республики Ирак вместе со своими матерями, в отношении которых там ведутся следственные действия или вынесены судебные приговоры по обвинению их в причастности к террористическим организациям", - сообщили в МИД.

Кроме того, 3-6 декабря состоялась третья поездка представителей целевой рабочей группы в САР, в том числе с посещением лагеря ВПЛ "Аль-Хоуль" на северо-востоке страны. Проведены контакты с сирийскими официальными властями, а также с представителями курдских вооруженных формирований, под чьим контролем в настоящее время находится упомянутый лагерь.