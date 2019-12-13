Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Борису Джонсону с назначением на пост премьер-министра Великобритании выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия отвечало бы интересам РФ и Британии и всей Европы, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал успехов в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, а также крепкого здоровья и благополучия.