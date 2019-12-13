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Путин поздравил Джонсона с победой на выборах
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РИА Новости

Путин поздравил Джонсона с победой на выборах

16:51 13.12.2019 (обновлено: 16:59 13.12.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Борису Джонсону с назначением на пост премьер-министра Великобритании выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия отвечало бы интересам РФ и Британии и всей Европы, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал успехов в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, а также крепкого здоровья и благополучия.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 16:48
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Борис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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