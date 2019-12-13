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В МИД осудили санкционное давление из-за "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В МИД осудили санкционное давление из-за "Северного потока — 2"

16:44 13.12.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" является чисто экономическим, наращивание санкционного давления не идет ему на пользу, но в России нацелены на то, чтобы проект состоялся, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Он принял участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества, прошедшем в Афинах в связи с греческим председательством в ОЧЭС.
"Риски всегда имеются. Они могут иметь естественный характер, природный. Могут иметь искусственный, политический характер", - сказал Панкин, отвечая на вопрос по поводу рисков для завершения "Северного потока-2" после одобрения законопроекта о санкциях США против трубопровода.
"Есть те, кто воспринимает "Северный поток" в искаженном виде, как политический проект, которым не является. Это чисто экономический проект. И если будет происходить наращивание санкционного давления – это не на пользу. Но как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы "Северный поток" состоялся", - сказал Панкин.
Палата представителей США ранее одобрила согласованный с сенатом оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в частности предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должны утвердить сенат и президент.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Вчера, 08:00
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Александр ПанкинСеверный поток — 2Турецкий потокМИД РФРоссияСШАВ мире
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