В МИД осудили санкционное давление из-за "Северного потока — 2"

АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Проект газопровода Проект газопровода "Северный поток — 2" является чисто экономическим, наращивание санкционного давления не идет ему на пользу, но в России нацелены на то, чтобы проект состоялся, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он принял участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества, прошедшем в Афинах в связи с греческим председательством в ОЧЭС.

"Риски всегда имеются. Они могут иметь естественный характер, природный. Могут иметь искусственный, политический характер", - сказал Панкин, отвечая на вопрос по поводу рисков для завершения "Северного потока-2" после одобрения законопроекта о санкциях США против трубопровода.

"Есть те, кто воспринимает "Северный поток" в искаженном виде, как политический проект, которым не является. Это чисто экономический проект. И если будет происходить наращивание санкционного давления – это не на пользу. Но как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы "Северный поток" состоялся", - сказал Панкин.

Палата представителей США ранее одобрила согласованный с сенатом оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в частности предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должны утвердить сенат и президент.