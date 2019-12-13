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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-13T16:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562368457.html
Завод по переработке кофе открылся в Липецкой области
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РИА Новости

Завод по переработке кофе открылся в Липецкой области

16:43 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбжарка кофе
Обжарка кофе
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Обжарка кофе
ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Перерабатывающий завод липецкой кофейной компании открылся в пятницу в Липецкой области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В реализацию проекта, подготовка к которому длилась два года, были вложены 250 миллионов рублей. Начальная мощность предприятия, оснащенного новейшим итальянским и немецким оборудованием, 1,2 тысяч тонн обжаренного кофе в год. В будущем объемы планируется увеличить до 12 тысяч тонн.
"Открытие в Липецкой области таких экологичных и высокотехнологичных производств - как раз то, что мы хотим видеть в нашем регионе", - сказал на церемонии открытия глава региона.
Он добавил, что завод по переработке кофе – двадцать пятое предприятие из тех, что в настоящее время работает на территории ОЭЗ "Липецк".
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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