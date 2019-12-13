Завод по переработке кофе открылся в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Перерабатывающий завод липецкой кофейной компании открылся в пятницу в Липецкой области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор . Перерабатывающий завод липецкой кофейной компании открылся в пятницу в Липецкой области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил губернатор Игорь Артамонов

В реализацию проекта, подготовка к которому длилась два года, были вложены 250 миллионов рублей. Начальная мощность предприятия, оснащенного новейшим итальянским и немецким оборудованием, 1,2 тысяч тонн обжаренного кофе в год. В будущем объемы планируется увеличить до 12 тысяч тонн.

"Открытие в Липецкой области таких экологичных и высокотехнологичных производств - как раз то, что мы хотим видеть в нашем регионе", - сказал на церемонии открытия глава региона.