Липецкая область до 2024 освоит 650 млн руб по проекту "Чистая вода"

ЛИПЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В Липецкой области на реализацию федерального проекта "Чистая вода", который направлен на модернизацию и реконструкцию водопроводов, будет потрачено порядка 650 миллионов рублей, сказал журналистам глава администрации Липецкой области . В Липецкой области на реализацию федерального проекта "Чистая вода", который направлен на модернизацию и реконструкцию водопроводов, будет потрачено порядка 650 миллионов рублей, сказал журналистам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

"Начиная с нынешнего года и до 2024 года на территории Липецкой области будет проведена модернизация и реконструкция объектов водозабора. Общая сумма выделенных инвестиций из федерального бюджета - 650 миллионов рублей", - сообщил Артамонов.

Он отметил, что выделенной из федерального бюджета средств "явно не достаточно для требуемых населением параметров: чистая, качественная, без осадков вода и достаточного количества как для потребления, так для использования в сельскохозяйственных нужд".