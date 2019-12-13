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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-13T16:41+0300
https://ria.ru/20191213/1562368260.html
Липецкая область до 2024 освоит 650 млн руб по проекту "Чистая вода"
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РИА Новости

Липецкая область до 2024 освоит 650 млн руб по проекту "Чистая вода"

16:41 13.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Игорь Зарембо
ЛИПЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В Липецкой области на реализацию федерального проекта "Чистая вода", который направлен на модернизацию и реконструкцию водопроводов, будет потрачено порядка 650 миллионов рублей, сказал журналистам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
"Начиная с нынешнего года и до 2024 года на территории Липецкой области будет проведена модернизация и реконструкция объектов водозабора. Общая сумма выделенных инвестиций из федерального бюджета - 650 миллионов рублей", - сообщил Артамонов.
Он отметил, что выделенной из федерального бюджета средств "явно не достаточно для требуемых населением параметров: чистая, качественная, без осадков вода и достаточного количества как для потребления, так для использования в сельскохозяйственных нужд".
"Для полного снабжения населением качественной водой - поменять все водообеспечивающие сети, по подсчётам, нам необходимо порядка 9 миллиардов рублей”, - уточнил он.
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Липецкая областьВодоснабжениеИгорь Артамонов
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