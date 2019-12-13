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Пресс-конференция по итогам форума по функциональной грамотности
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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам форума по функциональной грамотности

16:32 13.12.2019
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18 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция в рамках Всероссийского форума экспертов по функциональной грамотности.
Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА;
- заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей ШВЕЦОВ;
- заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Галина КОВАЛЕВА;
- научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак ФРУМИН;
- директор Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Максим ДУЛИНОВ;
- директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена КАЗАКОВА.

На мероприятии речь пойдет о роли общественно-профессиональных сообществ в повышении качества образования и эффективности труда учителя, о подготовке педагогов к формированию навыков ХХI века, о развитии системы образования. Будут освещены результаты международного сравнительного исследования PISA-2018, представлены итоги работы экспертных групп по проекту Министерства просвещения Российской Федерации "Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся".

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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