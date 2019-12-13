Пресс-конференция по итогам форума по функциональной грамотности

Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА;
- заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей ШВЕЦОВ;
- заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Галина КОВАЛЕВА;
- научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак ФРУМИН;
- директор Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Максим ДУЛИНОВ;
- директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена КАЗАКОВА.
На мероприятии речь пойдет о роли общественно-профессиональных сообществ в повышении качества образования и эффективности труда учителя, о подготовке педагогов к формированию навыков ХХI века, о развитии системы образования. Будут освещены результаты международного сравнительного исследования PISA-2018, представлены итоги работы экспертных групп по проекту Министерства просвещения Российской Федерации "Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- Министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА;
- заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей ШВЕЦОВ;
- заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Галина КОВАЛЕВА;
- научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак ФРУМИН;
- директор Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Максим ДУЛИНОВ;
- директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена КАЗАКОВА.
На мероприятии речь пойдет о роли общественно-профессиональных сообществ в повышении качества образования и эффективности труда учителя, о подготовке педагогов к формированию навыков ХХI века, о развитии системы образования. Будут освещены результаты международного сравнительного исследования PISA-2018, представлены итоги работы экспертных групп по проекту Министерства просвещения Российской Федерации "Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/