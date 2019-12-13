Посольство в Латвии сообщило о вирусной рассылке от имени ведомства

"В связи с участившимися случаями рассылки электронных писем якобы от имени посольства России в Латвии убедительно просим проверять адрес отправителя! C октября 2019 г. письма и уведомления посольства России в Латвии отправляются только с официальных адресов эл.почты: rusembas@mid.ru и rusembaspress@mid.ru. Электронный почтовый адрес: rusembas@ml.lv не принадлежит посольству России в Латвии! " - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.
Это уже вторая кибератака за три месяца, в которой вредоносные письма рассылают от имени посольства России. Ранее представители посольства РФ сообщили, что на их системы электронной почты была совершена кибератака.