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Посольство в Латвии сообщило о вирусной рассылке от имени ведомства
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РИА Новости

Посольство в Латвии сообщило о вирусной рассылке от имени ведомства

16:30 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Здание посольства России в Риге. Архивное фото
РИГА, 13 дек – РИА Новости. Посольство России в Латвии сообщило об участившихся случаях рассылки электронных писем с вирусом от имени якобы диппредставительства и призвало проверять адрес отправителя.
"В связи с участившимися случаями рассылки электронных писем якобы от имени посольства России в Латвии убедительно просим проверять адрес отправителя! C октября 2019 г. письма и уведомления посольства России в Латвии отправляются только с официальных адресов эл.почты: rusembas@mid.ru и rusembaspress@mid.ru. Электронный почтовый адрес: rusembas@ml.lv не принадлежит посольству России в Латвии! " - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.
Это уже вторая кибератака за три месяца, в которой вредоносные письма рассылают от имени посольства России. Ранее представители посольства РФ сообщили, что на их системы электронной почты была совершена кибератака.
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