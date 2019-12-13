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Конференция Ростехнадзора о регулировании промышленной безопасности
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РИА Новости

Конференция Ростехнадзора о регулировании промышленной безопасности

16:30 13.12.2019
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17 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, посвященная основным направлениям развития системы регулирования промышленной безопасности.
К участию приглашены:
- представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ, федеральных министерств и ведомств, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", крупных промышленных компаний, РСПП, ТПП РФ, общероссийских общественных организаций, зарубежных органов регулирования промышленной безопасности.

Мероприятие приурочено к 300-летию российского горного и промышленного надзора.
В программе – торжественное пленарное заседание и тематические панельные дискуссии, на которых будут обсуждены вопросы безопасности горнорудной и угольной промышленности, нефтегазового и химико-технологического комплексов, энергоустановок в сфере теплоснабжения и электроэнергетики.
Поддержку в организации масштабного дискуссионного мероприятия оказывают Общественный совет при Ростехнадзоре, ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Юнипро", ПАО АК "Алроса", ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория", ФБУ "НТЦ Энергобезопасность", ООО "Сибур", ООО "Безопасность в промышленности", ООО ССПЭБ, ООО ИЦ "Энергопрогресс", Российская экологическая академия.

Аккредитация Тел: +7 (495) 532–15–19 Email: press@gosnadzor.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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