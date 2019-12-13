Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Подросток, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске Подросток, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске Саратовской области тело местного жителя, признал вину в причинении смерти потерпевшему, сообщило в пятницу областное управление СК РФ

"Юноше предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее следствие сообщило, что вечером 10 декабря житель одного из домов на улице Полбина в Вольске случайно спугнул двоих мужчин, которые неподалеку от его дома бросили что-то и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил там на санках мертвым местного жителя. По подозрению в причинении смерти потерпевшему следователи задержали 17-летнего подростка.

Следователи установили, что вечером 9 декабря 17-летний подросток с отцом и их 39-летним гостем устроили застолье. К ночи отец лег спать, но застолье продолжилось. Гость позднее вышел во двор и обутым вернулся в дом, что рассердило подростка, который толкнул потерпевшего, а затем избил упавшего руками и ногами. Только к вечеру следующего дня юноша понял, что гость не подает признаков жизни и попросил отца помочь избавиться от тела.