Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:28+0300
https://ria.ru/20191213/1562367091.html
Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину

16:28 13.12.2019
2274
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Подросток, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске Саратовской области тело местного жителя, признал вину в причинении смерти потерпевшему, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
"Юноше предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее следствие сообщило, что вечером 10 декабря житель одного из домов на улице Полбина в Вольске случайно спугнул двоих мужчин, которые неподалеку от его дома бросили что-то и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил там на санках мертвым местного жителя. По подозрению в причинении смерти потерпевшему следователи задержали 17-летнего подростка.
Прокуратура
Вчера, 16:08
Жителя Чувашии осудили за жестокое убийство пенсионерки
Следователи установили, что вечером 9 декабря 17-летний подросток с отцом и их 39-летним гостем устроили застолье. К ночи отец лег спать, но застолье продолжилось. Гость позднее вышел во двор и обутым вернулся в дом, что рассердило подростка, который толкнул потерпевшего, а затем избил упавшего руками и ногами. Только к вечеру следующего дня юноша понял, что гость не подает признаков жизни и попросил отца помочь избавиться от тела.
"На санках они попытались вывезти тело мужчины в безлюдное место на окраине города, однако их заметил местный житель, сообщивший об этом в полицию", - отмечается в сообщении.
0121243
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Женские руки в наручниках
Мошенницу, обманувшую бизнесменов в Югре, нашли по татуировке
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
СМИ: в туалете московского общежития нашли тело студентки из Китая
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Прокуратура
Жителя Чувашии осудили за жестокое убийство пенсионерки
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Полиция
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Сотрудник полиции
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
Пожар на складе на юге Москвы
В МЧС назвали причину взрывов во время пожара на складе в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Лента новостейМолния