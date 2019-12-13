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Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии
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РИА Новости

Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии

16:20 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС, узнавшие результаты выборов в Великобритании в ходе саммита в Брюсселе, были рады их исходу.

"Честно говоря, мы были очень рады, что исход результатов оказался четким, и не получилось "подвешенного парламента". Мы все сожалеем, что Великобритания выходит из ЕС, но теперь у нас есть определенная уверенность, что соглашение, которое мы выработали, сохраняет свою силу. Это значит, что неурегулированный выход Великобритании из ЕС в целом сегодня уже не является реальностью", - заявила она на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что на саммите было также "признано с профессиональной точки зрения", что Борису Джонсону удалось убедить граждан. Канцлер добавила, что считает позитивным тот факт, что у премьер-министра теперь есть "четкий мандат", который позволит ему вести переговоры с европейскими партнерами. Канцлер выразила надежду, что Великобритании и ЕС удастся сохранить хорошие партнерские отношения.
На прошедших накануне в Великобритании досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.
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Борис ДжонсонЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияВ мире
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