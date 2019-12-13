Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии

"Честно говоря, мы были очень рады, что исход результатов оказался четким, и не получилось "подвешенного парламента". Мы все сожалеем, что Великобритания выходит из ЕС, но теперь у нас есть определенная уверенность, что соглашение, которое мы выработали, сохраняет свою силу. Это значит, что неурегулированный выход Великобритании из ЕС в целом сегодня уже не является реальностью", - заявила она на брифинге в Брюсселе.