Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии

БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС, узнавшие результаты выборов в Великобритании в ходе саммита в Брюсселе, были рады их исходу.
"Честно говоря, мы были очень рады, что исход результатов оказался четким, и не получилось "подвешенного парламента". Мы все сожалеем, что Великобритания выходит из ЕС, но теперь у нас есть определенная уверенность, что соглашение, которое мы выработали, сохраняет свою силу. Это значит, что неурегулированный выход Великобритании из ЕС в целом сегодня уже не является реальностью", - заявила она на брифинге в Брюсселе.
Она отметила, что на саммите было также "признано с профессиональной точки зрения", что Борису Джонсону удалось убедить граждан. Канцлер добавила, что считает позитивным тот факт, что у премьер-министра теперь есть "четкий мандат", который позволит ему вести переговоры с европейскими партнерами. Канцлер выразила надежду, что Великобритании и ЕС удастся сохранить хорошие партнерские отношения.
На прошедших накануне в Великобритании досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.