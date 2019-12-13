Больницы Подмосковья получили 36 новых медицинских аппаратов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новое медицинское оборудование поступило в больницы и поликлиники Московской области. Так, за последние две недели в учреждениях появилось 36 аппаратов для диагностики. Об этом сообщил телеканал Новое медицинское оборудование поступило в больницы и поликлиники Московской области. Так, за последние две недели в учреждениях появилось 36 аппаратов для диагностики. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

В числе новой техники флюорографы, маммографы, аппараты для рентгена и магнитно-резонансной томографии.

"Оснащение медорганизаций новым оборудованием – одна из наших ключевых задач. Только за последнее время в больницы и поликлиники региона поступило более 80 единиц тяжелого оборудования", – отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что новая техника позволит сделать диагностику многих заболеваний более качественной и доступной для жителей региона.