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Новости Подмосковья
2019-12-13T16:51+0300
https://ria.ru/20191213/1562365313.html
Больницы Подмосковья получили 36 новых медицинских аппаратов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/51/1562365198_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5ff8cbb4a1ee9a5c2e676f17c0b9216a.jpg
РИА Новости

Больницы Подмосковья получили 36 новых медицинских аппаратов

16:51 13.12.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач смотрит на рентгеновский снимок
Врач смотрит на рентгеновский снимок
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новое медицинское оборудование поступило в больницы и поликлиники Московской области. Так, за последние две недели в учреждениях появилось 36 аппаратов для диагностики. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
В числе новой техники флюорографы, маммографы, аппараты для рентгена и магнитно-резонансной томографии.
Работа кабинета рентгена
29 ноября, 16:37Новости Подмосковья
Новое тяжелое медоборудование привезли в больницы Московской области
"Оснащение медорганизаций новым оборудованием – одна из наших ключевых задач. Только за последнее время в больницы и поликлиники региона поступило более 80 единиц тяжелого оборудования", – отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.
Она добавила, что новая техника позволит сделать диагностику многих заболеваний более качественной и доступной для жителей региона.
Все оборудование купили в рамках проекта "Здравоохранение". С начала года в медучреждения Московской области поступило 146 единиц тяжелого оборудования.
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