Центробанк перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ

"Мы действительно выражали даже некую тревогу по неопределенности использования средств ФНБ, когда ФНБ достигает определенного уровня. Но то, что сейчас предложено в качестве решения, что эта сумма в пределах 1 триллиона на три года. Если это будет равномерное использование этих средств, мы не видим никаких больших макроэкономических последствий. Детально сможем учесть, если будут детальные параметры этого решения. Мы исходим из того, что это будет равномерно и на основе прозрачных принципов, об этом заявляет Минфин", - сказала она.