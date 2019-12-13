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Центробанк перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ
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РИА Новости

Центробанк перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ

15:57 13.12.2019 (обновлено: 16:07 13.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦБ РФ перестал считать риском траты 1 триллиона рублей из ФНБ в ближайшие три года, ожидая их равномерность и прозрачность, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы действительно выражали даже некую тревогу по неопределенности использования средств ФНБ, когда ФНБ достигает определенного уровня. Но то, что сейчас предложено в качестве решения, что эта сумма в пределах 1 триллиона на три года. Если это будет равномерное использование этих средств, мы не видим никаких больших макроэкономических последствий. Детально сможем учесть, если будут детальные параметры этого решения. Мы исходим из того, что это будет равномерно и на основе прозрачных принципов, об этом заявляет Минфин", - сказала она.
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По ее словам, по этой причине Банк России перестал воспринимать ситуацию с тратами ФНБ в качестве риска.
"Мы исходим из того, что будет принято сбалансированное решение. От выбора того, как будут тратиться эти средства - внутри России или за рубежом - это скорее повлияет, может больше или меньше влиять на эффективность, на потенциальные темпы экономического роста, но на макроэкономическую стабильность это не повлияет в таких объемах точно", - подчеркнула она.
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