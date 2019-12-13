"Генезис" и "Правовую инициативу" включили в реестр НКО-иноагентов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Общественный фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива" включены в реестр НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Тринадцатого декабря 2019 года в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", - говорится в сообщении.
Также 13 декабря в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен фонд "Правовая инициатива".