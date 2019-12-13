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"Генезис" и "Правовую инициативу" включили в реестр НКО-иноагентов
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РИА Новости

"Генезис" и "Правовую инициативу" включили в реестр НКО-иноагентов

15:41 13.12.2019 (обновлено: 15:51 13.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Общественный фонд социального развития "Генезис" и фонд "Правовая инициатива" включены в реестр НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Тринадцатого декабря 2019 года в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", - говорится в сообщении.
Также 13 декабря в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен фонд "Правовая инициатива".
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
29 мая, 13:48
Чайка сообщил, в каком случае НКО следует считать иноагентами
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Фонд "Правовая инициатива"Общественный фонд социального развития "Генезис"Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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